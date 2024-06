En una operación relámpago, River Plate logró un acuerdo total por un defensor argentino que juega en Europa

Federico Gattoni es un jugador del Sevilla de España, que fue cedido a préstamo en el Anderlecht de Bélgica (REUTERS/Albert Gea)

River Plate acaba de lograr un acuerdo total por un defensor argentino que se desempeñaba en Europa. En una operación relámpago, el Millonario sumará a sus filas al ex jugador de San Lorenzo de Almagro, Federico Gattoni.

El marcador central de 25 años, de último paso en el Anderlecht de Bélgica pero cuyo pase le pertenece al Sevilla hasta el 30 de junio de 2027, firmará a préstamo por una temporada con una opción de compra de tres millones de euros. El elenco español le pagó un millón y medio de dólares al Ciclón en 2023.

“Federico Gattoni alcanzó un acuerdo de palabra para jugar en River. El marcador central es del gusto de Martín Demichelis y Sevilla lo cede por una temporada con opción de compra. Así lo confirman fuentes cercanas al jugador y al club”, confirmó el periodista Germán García Grova.

El tuit de Germán García Grova confirmó el acuerdo entre River y Sevilla por Federico Gattoni

Poco se sabía de esta negociación que se acordó en tiempo récord. Con Felipe Peña Biafore como única cara nueva confirmada tras su repesca del préstamo a Lanús y mientras se intentan abrochar las llegadas de Franco Carboni (lateral izquierdo), Adam Bareiro (centrodelantero) y Jeremías Ledesma (arquero), River Plate resolvió el arribo del zaguero, uno de los puestos a reforzar pedidos por Martín Demichelis.

De esta manera, es casi un hecho la salida de Paulo Díaz, quien además de manifestar su intención de jugar en Europa, también fue sondeado por el Al Qadsiah de Arabia Saudita. Y como la negociación por Germán Pezzella se dilató más de lo esperado, sumado a que no hubo acuerdo con Vélez por Valentín Gómez, la dirigencia de Núñez resolvió rápidamente la llegada del ex jugador de San Lorenzo, quien no iba a ser tenido en cuenta por el DT del Sevilla, Francisco García Pimienta.

Federico Gattoni fue capitán del San Lorenzo dirigido por Ruben Darío Insua (Photo by Gustavo Garello/Jam Media/Getty Images)

Federico Gattoni sumó en la última temporada en Bélgica 10 partidos, cinco de ellos como titular, y jugó apenas 539 minutos. En España, fueron cinco los partidos disputados con el Sevilla, donde marcó un gol ante el Atlético Astorga por la segunda ronda de la Copa del Rey. En San Lorenzo de Almagro alcanzó casi un centenar de partidos (94 juegos, ocho goles y cinco asistencias) y fue capitán bajo la conducción de Ruben Darío Insua.

El defensor central también tuvo un paso por la selección argentina Sub 20, donde se consagró campeón en el torneo L’Alcúdia de 2018, dirigido por entonces por Lionel Scaloni.