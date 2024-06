Murió Shayne Philpott, leyenda de los All Blacks

En 2011, Philpott sorprendió al vender su gorra de los All Blacks en TradeMe

Shayne Philpott, ex jugador de los All Blacks y reconocido en el mundo del rugby, murió por un “evento médico” a los 58 años en Christchurch, según informaron medios nacionales. Nacido el 16 de septiembre de 1965, Philpott dejó una marca imborrable en la historia del rugby de Nueva Zelanda.

Identificado como All Black N° 895, fue un prolífico anotador durante su década de actividad con Canterbury (selección provincial de Nueva Zelanda), donde jugó 113 partidos. Su carrera con los All Blacks comenzó en 1988, durante una gira por Australia.

Participó en 14 partidos con el combinado neozelandés de rugby y tuvo dos pruebas internacionales. Su debut fue solo unos meses después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que dejó en evidencia una capacidad física única.

A pesar de que dejó de estar orgulloso, los All Black recordaron a Philpott el día de su muerte

Desde la cuenta oficial de X, la selección de rugby de Nueva Zelanda recordó a Philpott por su muerte: “Nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos del ex All Black Shayne Philpott, quien falleció a los 58 años. Philpott jugó 14 partidos para los All Blacks entre 1988-1991, y fue un pilar del rugby de Canterbury. Descansa en amor All Black #895”.

“Philpott, o Rita como se lo conocía, pertenece a un grupo de hombres que han producido estándares y un aura que son la envidia del mundo del deporte”, escribió NZ Herald en 2011 y volvió a publicar por su muerte.

El deportista enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su carrera, como la lesión en uno de sus brazos justo nueve semanas antes de la Copa Mundial de Rugby de 1991. A pesar de estos obstáculos, se mantuvo como una figura crucial en el equipo de los All Blacks. Su capacidad para recuperarse de lesiones y volver al campo sorprendió a muchos.

El NZ Herald relató cómo Philpott dejó a John Kirwan fuera del equipo de los All Blacks en 1993 gracias a su excepcional desempeño defensivo con Canterbury, en el que se enfrentaron.

Philpott, brilló en Canterbury y eso lo llevó a ser parte de los All Blacks

“Kirwan, como lateral de Auckland, no pudo vencer a Philpott por fuera”, recordó el medio nacional. A pesar de que Kirwan era de los mejores, quedó fuera de los seleccionados. “Aunque nunca fue un All Black de primer nivel, fue un buen jugador que, en el nivel de primera clase, jugó en todas las posiciones de la línea de fondo, excepto en el medio”, dijo el NZ Herald.

Philpott también se destacó como entrenador y mentor. Ayudó a nutrir a nuevas generaciones de jugadores de rugby. Su experiencia y conocimientos siempre fueron valorados en la comunidad del deporte.

Nacido y criado en Christchurch, asistió a St. Bede’s College, una escuela que desempeñó un papel crucial en su desarrollo tanto académico como deportivo. Desde sus días en St. Bede’s hasta sus contribuciones posteriores al rugby, siempre estuvo conectado con el deporte que amaba.

Su desvinculación con los All Black

Más allá de que muchos dentro del ambiente lo nombraban como una figura importante, los medios y fanáticos de aquel entonces lo criticaban, según el diario nacional Stuff.

Philpott, el All Black N° 895, dejó una marca imborrable en el rugby neozelandés

No estaban de acuerdo con su presencia en el equipo durante las giras del 1990 y 1991 (en Argentina), a pesar de no haber tenido un rol protagónico.

En 2011, en un intento por “disociarse” de los All Blacks, Philpott tomó la decisión “precipitada” de vender su gorra de los All Blacks, sintiendo que no se identificaba completamente con su pasado en el equipo nacional. A pesar de esto, Philpott siempre se mostró más orgulloso de sus logros locales, como ganar dos finales de club con Burnside y jugar 113 partidos para Canterbury.