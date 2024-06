La definición más insólita de la historia: la sanción a un ayudante de campo que clasificó a una selección en la Eurocopa

Dinamarca avanzó como segundo en su grupo de la Eurocopa tras igualar en seis criterios con Eslovenia (REUTERS/Leonhard Simon)

La Eurocopa entró en etapa de definición de la fase de grupos. A la espera de la resolución de los Grupos E y F que se dará esta jornada, los resultados finales completarán el cuadro de las mejores 16 selecciones que clasificarán a los octavos de final de la competencia en territorio alemán.

Son nueve los combinados nacionales con pasaje seguro a la siguiente ronda: Alemania, Suiza, España, Italia, Portugal, Inglaterra, Francia, Austria y Dinamarca. Justamente, los daneses protagonizaron una particular definición por el segundo lugar del Grupo C junto a Eslovenia.

Es que tras los tres encuentros de la zona, que compartieron con Inglaterra (terminó en el primer lugar) y Serbia (eliminado), ambos seleccionados acabaron con 3 puntos y además igualaron en otros seis criterios de desempate antes de encontrar el último recurso para establecer quién era el clasificado.

Una vez que finalizaron los encuentros de la tercera fecha del grupo, que dejó los empates sin goles entre Dinamarca-Serbia e Inglaterra-Eslovenia, los nórdicos y eslovenos igualaron en seis criterios de desempate: sumaron los mismos puntos (3), el cruce entre ambos acabó igualado (1-1), la diferencia de goles era la misma (0) y terminaron con la misma cantidad de tantos a favor (2).

Es por esto que el punto del reglamento de la UEFA que definió que Dinamarca terminó en la segunda posición de la zona y logró la clasificación fue el de “menor total de puntos disciplinarios”, que establece que “basados únicamente en las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y oficiales de equipo en todos los partidos de grupo (tarjeta roja = 3 puntos, tarjeta amarilla = 1 punto, expulsión por dos tarjetas amarillas en un partido = 3 puntos).

Slovenia deberá esperar para ver si clasifica como uno de los cuatro mejores terceros. (REUTERS/Lee Smith)

¿Cuál fue la sanción que inclinó la balanza en favor del conjunto de Kasper Hjulmand? En el debut de ambos equipos en la Eurocopa, se vieron las caras en el estadio Mercedes-Benz Arena e igualaron 1-1 con goles de Christian Eriksen y Erik Janza. Durante el encuentro, el miembro del cuerpo técnico Milivoje Novakovič recibió una tarjeta amarilla por una protesta de parte del árbitro y eso determinó que Dinamarca sea segunda del grupo.

Hay que recordar que para la entidad que rige los destinos del fútbol en Europa, una amonestación o expulsión durante los partidos para un futbolista o parte del staff tienen el mismo valor. Si hubiera persistido el empate en ese ítem, la clasificación entre daneses y eslovenos se hubiera tenido que resolver por el ranking de selecciones de la UEFA, que en el mismo caso también habría determinado la clasificación de Dinamarca.

Es más, ese era el criterio que iba a definir el pasaje de los nórdicos hasta que el defensor Jaka Bijol recibió una tarjeta amarilla (la número 7 de Eslovenia en el certamen) a los 72 minutos del duelo ante Inglaterra. Tras acabar con 3 puntos y 0 diferencia de gol, el equipo que dirige Matjaz Kek deberá esperar para ver si clasifica como uno de los cuatro mejores terceros.

Con los partidos de la última jornada de la fase de grupos entre Eslovaquia-Rumania y Ucrania-Bélgica por el Grupo E y los cruces de Georgia-Portugal y Chequia-Turquía (Grupo F) quedarán resultados los cruces de octavos de final. Hasta el momento, los dos duelos confirmados de dicha instancia los protagonizarán Alemania-Dinamarca y Suiza-Italia.

Estos son los criterios de desempate de la UEFA en caso de igualdad de puntos:

- Mayor número de puntos obtenidos en los partidos jugados entre los equipos en cuestión

- Mayor diferencia de goles obtenida en los partidos jugados entre los equipos en cuestión

- Mayor número de goles marcados en los partidos jugados entre los equipos en cuestión

- Si, tras haber aplicado los criterios a) a c), los equipos siguen igual de empatados, los criterios a) a c) se vuelven a aplicar exclusivamente a los partidos entre los equipos restantes para determinar su clasificación final. Si este procedimiento no conduce a una decisión, se aplican los criterios e) a i) en el orden dado a los dos o más equipos que sigan igualados

- Diferencia de goles superior en todos los partidos del grupo

- Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo

- Menor total de puntos disciplinarios basados únicamente en las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y oficiales de equipo en todos los partidos de grupo (tarjeta roja = 3 puntos, tarjeta amarilla = 1 punto, expulsión por dos tarjetas amarillas en un partido = 3 puntos)

- Posición en el ranking general de los Clasificatorios Europeos, o si Alemania, el equipo de la federación anfitriona, participa en la comparación, por sorteo

- Si dos equipos que tienen el mismo número de puntos y el mismo número de goles marcados y encajados juegan su último partido de grupo entre sí y siguen igualados al final de dicho partido, su clasificación final se determinará mediante lanzamientos desde el punto penalti, siempre que ningún otro equipo del grupo tenga el mismo número de puntos al término de todos los partidos de grupo.