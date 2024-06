Sorpresa en el mercado de pases: en Italia aseguran que River Plate inició gestiones por un joven futbolista del Inter de Milán

Franco Carboni junto a Lionel Messi en un entrenamiento de la selección argentina

Con las principales ligas del mundo en pleno receso debido a las disputas de la Copa América y la Eurocopa, son los dirigentes de los clubes los que juegan su partido en estos momentos. Con más de dos meses por delante, el mercado de pases sigue moviéndose para los equipos argentinos. Y este es el caso de River Plate, cuya secretaría técnica habría iniciado gestiones por un joven futbolista del Inter de Milán.

Desde Italia afirman que el elenco millonario consultó por Franco Carboni, lateral izquierdo argentino de 21 años, hermano de Valentín (20), delantero de la selección argentina y sorpresa de Lionel Scaloni en la lista de convocados a la Copa América de los Estados Unidos.

“River le ofreció al Inter de Italia un préstamo de 18 meses por Franco Carboni. El lateral izquierdo está reflexionando la propuesta”, reveló el periodista italiano Nicolás Schira en X (@NicoSchira).

Nicolás Schira, periodista italiano, reveló el interés de River Plate por Franco Carboni

El gran objetivo de River Plate será la Copa Libertadores, por eso la dirigencia de Núñez no descansa para reforzar el equipo de Martín Demichelis de cara al duelo de los octavos de final ante Talleres de Córdoba.

Felipe Peña Biafore será la primera cara nueva una vez que el plantel retorne a los entrenamientos y continúan las negociaciones por el delantero paraguayo ex San Lorenzo Adam Bareiro (27 años) y el defensor central de Vélez Sarsfield, Valentín Gómez (de 20). Tampoco se descarta el regreso de Germán Pezzella y la contratación de Jeremías Ledesma.

Asimismo, surgió la posibilidad de sumar a Franco Carboni, quien se desempeña actualmente en el Ternana Calcio, que se encuentra en la Serie B, la segunda categoría del fútbol italiano, donde disputó 21 partidos y convirtió un gol. Tras una cesión de media temporada, el jugador deberá retornar el mes próximo al Inter de Milán, club dueño de su pase hasta mediados de 2026.

Franco Carboni es jugador del Inter de Milán y fue cedido al M;onza (no tuvo minutos), Cagliari y Ternana Calcio, elenco de la Serie B, la segunda división del fútbol italiano (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Según informaron en Italia, el histórico ex futbolista y actual entrenador del Neroazzurro, Simone Inzaghi, dio el visto bueno para que el joven defensor que hasta el momento no debutó en la Primera del Inter continúe fogueándose y River Plate es una posibilidad. Franco, al igual que su hermano menor Valentín, llegaron al elenco de Milán en 2020 y desde inferiores fueron prestados para que vayan ganando rodaje. En el caso del interesado por el Millo, fue cedido al Monza, aunque no jugó ningún partido, y el Cagliari.

En el club de Núñez entienden que Enzo Díaz podría recibir una oferta del extranjero y el futuro deportivo de Milton Casco es incierto, por ende desde el cuerpo técnico dieron el visto bueno para avanzar en su intento de reforzar la zona izquierda de la defensa. La idea de la dirigencia millonaria es lograr un préstamo de 18 meses por el hermano de Valentín Carboni, ambos hijos de Ezequiel Carboni, ex futbolista y actual entrenador.

Por supuesto, River Plate no es el único club interesado en Franco Carboni, ya que también su representante recibió ofertas del Salernitana y Modena, ambos de Italia. Por este motivo, será muy importante la decisión del propio jugador y de la dirigencia del Inter de Milán para acordar una cesión al fútbol argentino.