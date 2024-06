37 años, 37 veces Messi: la transformación del futbolista rosarino a través del tiempo, desde los inicios en Grandoli hasta el olimpo en Qatar

Messi en Grandoli, Messi en Newell's y Messi en la Selección Argentina, desde sus comienzos en Rosario hasta su consagración con la Albiceleste en 2021 y 2022

Pasaron 37 años desde aquel nacimiento. El miércoles 24 de julio de 1987 nació en el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, Santa Fe, Argentina, el bisnieto de un señor italiano que pisó tierras remotas en 1883. Pesó cerca de tres kilos y midió 47 centímetros. Su signo del zodíaco es cáncer y en el horóscopo chino es conejo. Ya tenía dos hermanos, Rodrigo y Matías. Aún en la familia Messi de papá Jorge y mamá Celia -él empleado de una fábrica, ella empleada de limpieza- no había nacido la mujer: luego llegaría María Sol. Se crió en el barrio La Bajada pateando una pelota. Pasaron 37 años desde ese comienzo. La vida de muchos no es la misma. La de los argentinos menos.

Lionel Andrés Messi vuelve a cumplir años en la intimidad de una competencia, lejos de la familia que formó con su esposa y sus tres hijos, cerca de la familia que formó con sus amigos y compañeros. Del pequeño chiquito del club Grandoli al monstruo que es récord de cuanta estadística se le cruza con la camiseta del Barcelona o con la selección argentina.

El rosarino se inició a los cinco años en el club del barrio. La pelota y sus habilidades tuvieron un flechazo inmediato. El 30 de marzo de 1994 dio el siguiente paso: fichó en las inferiores de Newell’s, el club de sus amores. Allí su nombre comenzó a tomar trascendencia poco a poco. Una pulga era imparable.

Ese apodo relacionado a su estatura fue también el que marcó su partida de Rosario y que dejó inconcluso el sueño de debutar como profesional con la camiseta de la Lepra: el Barcelona se ofreció a pagarle el tratamiento para los problemas de crecimiento cuando apenas tenía 13 años. Poco a poco, la historia se empezó a forjar sola.

El 16 de octubre del 2004 tuvo su debut con el elenco catalán y el primero de mayo del 2005, frente a Albacete, llegó su primer grito oficial. Claro que antes, el 29 de junio del 2004, la selección argentina había logrado asegurarse a un hombre que sería el líder del equipo durante las décadas venideras: se estrenó con la Sub 20 Albiceleste en un recordado amistoso contra Paraguay que solo sirvió para asegurarse de que Messi fuese más argentino que de otros, como si hiciera falta.

Lo que vino después es historia, es récord y es memoria emotiva. Atravesó la vida de cientos de millones de personas que crecieron viéndolo ganar títulos y trofeos personales, y que deseaban que no ganara el Barcelona, el Inter Miami o Argentina, sino que ganara él. Si lo que hizo hasta 2022 había sido monumental, lo que pasó después en diciembre de ese año lo elevó al altar de las divinidades. Cuando ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022, lo primero que hizo fue decirle a su familia con un gesto elocuente y universal que ya estaba, que lo había conseguido, que no necesitaba nada más. Se engañaba: sigue necesitando ganar, sigue queriendo ganar.

La habitación del hotel donde se concentra Argentina ya no la comparte con su amigo Sergio Agüero sino que duerme solo. Se despertó esta mañana con 37 años en Nueva Jersey, donde el plantel argentino que está disputando la Copa América entrenará en el Red Bull Arena de cara al partido del martes, cuando enfrentará a Chile desde las 22:00 en el MetLife Stadium. Un nuevo objetivo para el cumpleañero que ya tiene en su historial ocho balones de oro, cuatro premios The Best, 34 conquistas con el Barcelona entre ligas, supercopas nacionales y continentales, copas del rey, mundiales de clubes y Champions Leagues, tres con el PSG, una con el Inter Miami y las cinco con Argentina: Mundial Sub 20 del 2005, los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín, Copa América 2021, Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022. A los 37 años, va por su título número 44.

37 veces Messi

Lionel Messi en Grandoli, el club de Rosario donde empezó a jugar con cinco años

En Grandoli permaneció durante unos años hasta que llegó a las inferiores de Newell's

Messi en las inferiores de Newell's, donde dio sus primeros pasos como futbolista

Con sus amigos de la infancia en Rosario

Lionel Messi y su encantamiento con la pelota, apenas llegado al FC Barcelona

En el 2005 jugó el Sudamericano con la Sub 20 de Argentina

1 Mayo del 2005: la fecha en la que empezó a cambiar la historia tras anotar su primer tanto como profesional ante Albacete

Con el título de campeón mundial Sub 20 en el 2005

A fines del 2005 recibió el premio "Golden Boy"

En el 2006, durante su primera presencia en un Mundial con Argentina

Una producción de fotos en el 2007 tras su histórico gol al Getafe

En el 2007 alcanzó la final de la Copa América con la selección argentina

Con el Oro que ganó en los Juegos Olímpicos del 2008

En el 2009, luego de ser reconocido como el mejor jugador por la UEFA

En la celebración del 2009 tras vencer al Manchester United en la final de la Champions League

Durante el Mundial 2010 con la selección argentina

En enero del 2011 recibió uno de sus Balones de Oro

Pelo corto y un poco de barba: uno de los looks de la temporada 2011/12

Enero del 2013, otro de los años en los que recibió el Balón de Oro

En la gala del Balón de Oro del 2014

En el Mundial 2014 alcanzó la final y quedó a un paso de alzar la Copa del Mundo

A mediados del 2015, con Thiago y ya con un tatuaje en el brazo

Enero del 2016, Leo alzó otro Balón de Oro

Con barba tupida durante la Copa América del 2016

Uno de los cambios más drástico de look: a mediados del 2016

Para fines del 2016, ya el cabello rubio iba desapareciendo

El look de su casamiento para mediados del 2017

La barba cada vez más larga llegó para quedarse y hacía la lucía hace fines del 2017

Pelo corto y barba larga: una imagen más habitual durante sus últimos años de carrera

Durante el Mundial 2018 de Rusia

En diciembre del 2019 recibió su sexto Balón de Oro

Así recibió la Navidad del 2019 con Antonela Roccuzzo, Thiago, Ciro y Mateo

El último look: tras el parate por la pandemia, Lionel Messi volvió sin barba y con el pelo largo para disputar la última parte de la Liga

Lionel Messi y la foto del beso en el Maracaná en 2021, cuando levantó la Copa América y se sacó la espina de ganar un título con la selección nacional

Con el Balón de Oro entre brazos y el mimo a la Copa del Mundo. La foto que siempre quiso tener y finalmente se le dio en Qatar 2022, cuando obtuvo el título más importante de su carrera

Como futbolista del Inter Miami luego de haber tomado la decisión de culminar su paso por el fútbol europeo

Messi y otro objetivo con la selección argentina: en el debut de la Copa América 2024 ante Canadá

Fotos: NA / AFP / AP / Reuters / USA Today / EFE