Una figura de UFC llevó un estilista para que lo atienda entre cada round y su presencia se hizo viral: “Pude pelear sin ningún problema”

La llamativa escena que se produjo en una esquina durante una pelea de UFC memes

En una noche llena de sorpresas durante el UFC Fight Night en Riad, Arabia Saudita, Alexander Volkov se llevó una victoria por decisión unánime sobre su compatriota ruso Sergei Pavlovich. Este evento no solo marcó una victoria significativa para Volkov, el quinto contendiente en la categoría de peso pesado, sino también un momento inusual en la historia de la UFC, que dejó al público boquiabierto.

Durante el evento co-estelar, Volkov, apodado Drago y de 35 años, aprovechó los descansos entre los asaltos para hacer algo completamente inesperado: peinarse. Sentado en su esquina, Volkov permitió que uno de sus asistentes utilizara un peine para arreglar su cabello rubio antes de volver al combate. Este ritual se repitió entre los descansos del primer y segundo asalto, generando una oleada de reacciones y memes en las redes sociales.

Las imágenes del instante fueron compartidas rápidamente por distintos medios y la propia organización de UFC no tardó en sumarse a la conversación. En su cuenta oficial, UFC publicó el video con el comentario: “Luce bien, siéntete bien”. Los aficionados no se quedaron atrás, y comentaron un clip que compartió RMC Sports: “Volkov tiene a su entrenador, su médico y su peluquero trabajando con él entre rondas” y “No puede salir al siguiente round si no está peinado”. Otro fan comentó: “¿Estaba en una pelea o en una barbería?”

Después del combate, Volkov explicó el motivo de la inesperada asistencia de un estilista en su esquina. “Me dejé crecer el pelo, que era más largo de lo habitual para la pelea. Debido a este pelo largo, tuve que llevar conmigo un estilista especial, un poco como un ‘entrenador de cabello’. Hizo un gran trabajo porque el cabello no me caía en los ojos. Pude pelear sin ningún problema”, afirmó con satisfacción.

La pelea en sí fue un encuentro tenso y metódico desde el inicio. Volkov, conocido por su estilo técnico y estratégico, comenzó lanzando patadas bajas, oblicuas y frontales, mientras Pavlovich, de 32 años y tercer clasificado mundial en la división de peso pesado, aguardaba pacientemente. Conforme avanzaba el primer asalto, Pavlovich empezó a sentirse más cómodo, controlando el octágono, aunque el volumen de golpes de ambos peleadores se mantuvo bajo.

Ya en el tercer asalto, Volkov logró imponer su estrategia de manera efectiva. Pavlovich, aunque conectó algunos buenos puñetazos, no pudo encontrar el golpe certero para finalizar la acción. A lo largo de la pelea, Pavlovich intentó ser efectivo en el contragolpe, pero Drago supo cómo mantener la disciplina y ejecutar su plan de combate, asegurando así la victoria.

Con esta victoria, el ruso sumó su cuarto triunfo consecutivo, el 38 en su carrera (también 10 derrotas figuran en su historial). Además, tras vencer al tercer mejor luchador de los pesos pesados, se abrió camino en la carrera por el título, el cual hoy le pertenece a Jon Jones. Del otro lado, su compatriota, que terminó muy enojado al punto de empujar a Volkov cuando fue a saludarlo al final, sumó su segunda derrota al hilo, y fue la primera de sus tres caidas por decisión unánime.