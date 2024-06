El llanto de la figura de México tras sufrir una dura lesión en su debut en la Copa América

La lesión de Edson Álvarez que lo sacó de la cancha en el duelo entre México y Jamaica

Se jugaban apenas 26 minutos del primer tiempo en el NRG Stadium de Houston cuando el capitán y figura de la selección de México, Edson Álvarez, cayó fulminado al césped. El mediocampista de 26 años corría a toda velocidad para frenar el contragolpe de Jamaica, pero no pudo continuar su marcha y quedó tendido en el campo.

De inmediato, Álvarez se tomó el rostro con su mano y pidió la atención médica, mientras se retorcía de dolor en el suelo. Algo no estaba bien en la pierna izquierda de uno de los futbolistas claves para las aspiraciones del conjunto azteca para esta Copa América.

El árbitro estadounidense Ismail Elfath procedió a interrumpir el partido para que el jugador lesionado fuera asistido por los médicos. Las imágenes de la transmisión oficial mostraron a Álvarez tomarse el músculo posterior de su pierna izquierda y, a juzgar por lo visto, el futbolista del West Ham de Inglaterra podría haber padecido una seria lesión, ya que se retiró de la cancha casi sin poder apoyar el pie y envuelto en lágrimas.

Al momento de su salida de la cancha, con ayuda del cuerpo médico, los suplentes de México se acercaron para tocarle la cabeza y a consolarlo, un indicador de que la lesión muscular podría ser grave, teniendo en cuenta la cantidad de partidos en tan pocos días. En su lugar ingresó Luis Romo.

Edson Álvarez se retira llorando del campo de juego tras sufrir una dura lesión en el partido de México-Jamaica en Copa América (AP Foto/Kevin M. Cox)

Como consuelo para Álvarez, México pudo ganar un duro partido ante Jamaica gracias al gol de Gerardo Arteaga al minuto 69 de partido. El equipo que dirige Jaime Lozano jugará el próximo miércoles 26 de junio ante Venezuela (el otro líder de la zona), mientras los del islandés Heimir Hallgrímsson chocarán ante Ecuador.

Hay que recordar que la Copa América arrancó con otros lesionados, como el defensor de Perú Luis Advíncula, quien se retiró del campo de juego en el encuentro ante Chile a los 33 minutos debido a un fuerte dolor. Luego del cotejo, el entrenador Luis Fossati aclaró que el padecimiento del lateral de Boca Juniors fue en la zona del tendón de Aquiles.

“Lamentablemente fue un dolor, que esperamos no sea más que eso, en una zona que es inaguantable el dolor, en el tendón de Aquiles, le vino de la nada. Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped, pero no es el césped normal que nace y crece sino es un césped que traen de afuera. Eso lo puede hacer un poco más dura y a veces te puede afectar precisamente en esa parte. No soy médico, y nada por el estilo, pero hace unos cuantos años que estoy en fútbol, y sé que las lesiones del tendón de Aquiles pueden venir por ese lado también”, dijo el DT uruguayo en conferencia de prensa.

