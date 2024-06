El golazo de Thiago Almada para el Atlanta United que celebró con un guiño a Riquelme en medio del interés de Boca

El golazo de Thiago Almada y festejo a los Riquelme

Una de los jugadores que más le gustaría tener a Juan Román Riquelme en Boca Juniors es Thiago Almada. El volante ofensivo que brilla en el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) también tiene ganas y este miércoles convirtió un golazo con un guiño al presidente del club xeneize. Hay buenas intenciones del futbolista y de la entidad de La Ribera, que deberá desembolsar una suma millonaria para poder tenerlo.

Thiago le dio la victoria de visitante a su equipo frente al DC United y lo hizo con un tanto de antología. Él comenzó y terminó la jugada. Empezó desde el costado izquierdo y gambeteó a su marcador. Metió una diagonal y dejó en el camino a otro rival. Cuando se le fueron aproximando otros adversarios sacó un remate a colocar y a los 79 minutos marcó el único gol del encuentro.

Almada salió corriendo hacia el otro extremo y cuando se acercaron sus compañeros hizo el gesto del Topo Gigio y emuló el histórico festejo de Riquelme luego de convertir en aquel Superclásico en 2001, cuando estaba en plena negociación por la renovación de su contrato con el entonces presidente del club, Mauricio Macri.

Thiago Almada reveló que habla con Juan Román Riquelme

“Siempre hablo con Román. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante”, dijo Almada en diálogo con TyC Sports.

El volante de 23 años también es una de las figuras del equipo argentino que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, tiene contrato con el Atlanta United hasta diciembre de 2026. Si Boca Juniors quiere contratarlo debería desembolsar 8 millones de dólares por la mitad de su pase.

El monto parece muy elevado, pero el club viene de vender a Valentín Barco y Alan Varela por sumas superiores a esa. También está la posibilidad de una transferencia de Ezequiel González, por lo que podría recibir otra inyección de dinero importante.

El testimonio de Thiago Almada tras el triunfo de Atlanta United sobre DC United

Po ahora no hubo un oferta formal de Boca Juniors al Atlanta United, pero el interés del club y del jugador existe. En especial de Riquelme que debe haber visto la obra maestra del ex Vélez para convertir esta noche y su festejo en el gol.

El Atlanta United está luchando por meterse en zona de playoffs en la conferencia este de la MLS. Es noveno con 20 puntos y está a 3 de Nashville SC, con quien hoy es su rival en el eventual repechaje para poder lograr el último cupo en su grupo para los playoffs. Su situación también podría ser un condicionante para dejar ir al campeón mundial de Qatar 2022.

Boca Juniors necesita reforzarse con futbolistas de jerarquía de cara a un segundo semestre que lo tendrá con triple competencia. Se viene el repechaje para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana y enfrente tendrá a un duro rival como Independiente del Valle. Por la Copa Argentina se medirá con otro oponente de fuste como Talleres de Córdoba. En tanto que en la Liga Profesional marcha undécimo con 7 puntos y está a 6 de los tres líderes, el propio Talleres, Huracán y Unión de Santa Fe.