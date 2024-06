Un cambio sorpresa y una función para Di María que trae buenos recuerdos: los indicios de Scaloni en la última práctica de la Selección

El balance de Scaloni sobre su era en la selección argentina

La selección argentina debutará en la Copa América este jueves ante Canadá. El duelo correspondiente por el Grupo A comenzará a las 21 y se llevará a cabo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Lionel Scaloni no confirmó el equipo que iniciará e irá en búsqueda de la defensa del título, pero sí dio indicios tanto en la conferencia de prensa como en la última práctica vespertina.

“El equipo se lo voy a dar esta tarde a los jugadores, que todavía no lo saben, pero ya lo tengo y no tengo dudas”, indicó el DT campeón del mundo. Si bien se mantuvo firme en no adelantar nombres antes de la última práctica, Scaloni anticipó que Leandro Paredes, quien estuvo a su lado en la sala de prensa, estará en la formación titular: “El que tengo sentado al lado mío salió en el primer partido, porque pensamos que otros chicos estaban mejor. Después entró y salió. Nos podemos equivocar, pero pensamos siempre en poner al mejor”.

Junto a Paredes, que será el volante central, se ubicarán Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, dejando en el banco de suplentes a Enzo Fernández que sumó minutos en los amistosos ante Ecuador y Guatemala y sigue recuperándose de la operación por una hernia inguinal.

Lisandro Martínez sería titular ante Canadá relegando al banco a Nicolás Otamendi

Evacuada una de las dudas en el mediocampo, el entrenador de Pujato sorprendió más tarde en la práctica al colocar en la defensa a Lisandro Martínez en lugar de Nicolás Otamendi, que para muchos iba a salir desde el inicio. Esta decisión no sería por un tema futbolístico, sino que Scaloni quiere seguir dándole rodaje al jugador del Manchester United por un tema de edad. Hay diez años de diferencia con respecto a Otamendi (36).

Además, en la delantera Ángel Di María le ganaría la pulseada a Nicolás González y Julián Álvarez sería la referencia de ataque, dejando a Lautaro Martínez entre los relevos. El caso de Fideo hay muchas chances de que juegue sobre el extremo izquierdo, como ocurrió en la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia.

Así las cosas, el probable equipo para jugar ante Canadá sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María o Nicolás González.

Ángel Di María jugaría como extremo izquierdo, misma posición en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Estamos hablando de cosas que ya pasaron y lo pasado, pisado. Fue muy lindo (ganar el Mundial y la Copa América) por otra parte pero ya pasó”, aseguró Scaloni buscando enfocar a sus dirigidos.

“Los partidos de fútbol son todos diferentes, no hay unos más fáciles que los otros. Pueden pasar un montón de cosas. La dificultad de Francia, Brasil o Canadá pueden ser la misma. Será una Copa América difícil como siempre, estamos preparados para lo que viene. Estamos bien, con las ideas claras y sabiendo de la dificultad que tiene este torneo”, adelantó el DT.

La Copa América reunirá a 10 selecciones sudamericanas y seis de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en la segunda edición de la Copa organizada por Estados Unidos. “El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer ver cómo se brindan (los jugadores). Es la clave de todo: haber disfrutado estos años juntos y eso lleva a que se puedan conseguir cosas. Hemos demostrado que aun no ganando como en 2019, pudimos seguir y demostrar que siendo Argentina un país tan futbolero se pueden hacer cosas”, agregó Scaloni.

Luego de su debut ante Canadá, Argentina chocará él martes 25 ante Chile en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, y cerrará la fase el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, Miami.