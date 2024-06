La noche alocada de Erling Haaland: sorprendió con su danza al ritmo de Pink Floyd en una discoteca de Marbella

Haaland de fiesta en Europa

Luego de la exitosa temporada que tuvo con el Manchester City y de haber brillado con su selección en los amistosos internacionales, Erling Haaland decidió tomarse unas merecidas vacaciones. La figura de Noruega cumplió con los compromisos internacionales con cuatro goles (un hat-trick que selló el triunfo por 3-0 ante Kosovo y otro en la derrota por 3-1 frente a Dinamarca) y como el combinado escandinavo no logró el objetivo de clasificar hacia la Eurocopa que comenzará el próximo viernes en Alemania, el delantero aprovechó su tiempo libre para irse de fiesta.

La estrella con pasado en el Borussia Dortmund se instaló en Marbella para relajarse durante el día en la Playa Madre y divertirse por las noches en la cabina del reconocido DJ Ángel Sánchez. Lo llamativo fue que las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales, el delantero apareció con galera y la melena suelta siguiendo el ritmo de The Wall de Pink Floyd, con una euforia pocas veces vista.

Entre los 624 jugadores que disputarán la Eurocopa, la de Erling Haaland será una de las ausencias más significativas. Otras estrellas que no estarán en la cita en el país germano serán Martin Odegaard, Lucas Hernández, Isco, Thibaut Courtois y Jack Grealish, por citar otros ejemplos.

Al torneo más importante del Viejo Continente le faltarán futbolistas de renombre, el goleador más voraz de la actualidad que se fue de viaje al sur de España lidera una lista de figuras que no tendrán compromisos durante la competición internacional. Martin Odegaard será otro protagonista que no logró el objetivo con Noruega, ya que el combinado nórdico no se ha clasificado para el torneo, por finalizar en la tercera posición de su grupo en las Eliminatorias, por detrás de España y de Escocia. Sumó sólo 11 de los 24 puntos en juego y su producción no alcanzó para sacar los boletos para Alemania.

El autor de 38 goles en 45 partidos en esta temporada con el Manchester City, campeón de la Premier League, y de 90 tantos en 98 duelos en los dos últimos años aún no ha disputado ninguna gran competición con Noruega. Ni un Mundial ni una Eurocopa. De todos modos, tiene tiempo porque recién celebró sus 23 años.

En la misma situación está Alexander Isak, con 25 gritos en esta temporada con la camiseta del Newcastle. Suecia tampoco se ha clasificado. Y por lo tanto Viktor Gyokeres, una de las sensaciones en el Sporting de Lisboa, con 43 conquistas en 50 compromisos también mirará la competencia a la distancia.

En Inglaterra, Jack Grealish ha sido uno de los descartados por Gareth Southgate. “Otros jugadores habían tenido mejor temporada, especialmente en los últimos seis meses, para justificar la ausencia de Grealish y Maddison”, expuso el entrenador del subcampeón continental. Ya no había contado ni con Marcus Rashford ni con Raheem Sterling, por sus producciones irregulares en los últimos tiempos.

Julián Brandt no fue tenido en cuenta por Alemania, aunque su presente ha estado a la altura. El volante finalista de la Champions League con el Borussia Dortmund fue una de las sorpresas en la lista del dueño de casa. Por su parte, las lesiones le jugaron una mala pasada a Pablo Martín, ‘Gavi’, quien se rompió el ligamento lateral interno de la rodilla derecha en un partido frente a Georgia.

Isco Alarcón también se perfilaba para acudir a la Euro, cuando se quebró el peroné en la antepenúltima jornada de La Liga de España; al igual que Lucas Hernández, quien no podrá defender la camiseta de Francia debido a una fractura en el ligamento cruzado.