“¿Vos sos de Boca?”: el comentario de Costas que incomodó a Morena Beltrán y desató las risas

El incómodo momento que Gustavo Costas le hizo pasar a Morena Beltrán

En la entrevista que Gustavo Costas concedió a ESPN el tema era cómo se desenvolvió Racing a lo largo de su gestión. “Nadie nos pasó por encima, sacando los 8 o 10 minutos de los brasileros (Bragantino por Copa Sudamericana) allá. Después lo emparejamos y pudimos haber empatado. Siempre fuimos a buscar los partidos”, sacó pecho el DT académico, que mencionó además una derrota de los suyos ante Boca en la Bombonera y le hizo pasar un incómodo momento a Morena Beltrán.

“En cancha de Boca lo fuimos a buscar el partido. En la platea de atrás puteaban a todos los de Boca, eh. Era uno de nuestros mejores partidos ese. Boca pateó a los 24 minutos el primer tiro al arco y nos hicieron el gol, pero no había llegado al arco”, expresó Costas sobre el 4-2 desfavorable en marzo pasado por la Copa de la Liga.

Al hacer hincapié en la apertura del marcador, producto de un remate desde media distancia al ángulo de Lucas Blondel, Morena Beltrán instantáneamente dijo por lo bajo: “Golazo”. La periodista, pareja del lateral derecho xeneize que hoy se recupera de una lesión ligamentaria de rodilla, fue escuchada por el técnico de Racing, que arremetió: “Sí, fue un golazo. ¿Sos de Boca, no?”.

En el piso del estudio se hizo un silencio y fue en ese momento en que Morena respondió con gesto adusto: “No, porque lo hizo mi novio”. Costas, ya entre risas, concluyó: “Ah, porque dijo ‘un golazo, un golazo’”. Fue el disparador de las risas generalizadas de todos los integrantes del programa conducido por Sebastián Vignolo.

Por otro lado, el estratega de 61 años blindó públicamente a Roger Martínez, un futbolista que siempre estuvo vinculado a Boca: “En el fútbol puede pasar de todo, pero ojalá que no vaya. A mí me encanta, pasa que estuvo mucho tiempo lesionado. ¿Y cómo lo saco a Maravilla (Martínez)?, me cuelgan”.

En paralelo, Costas aseguró que Juanfer Quintero permanecerá en la entidad de Avellaneda pese a los rumores de alejamiento: “Se va a quedar. Tiene un problema familiar del que no quiero hablar”. Y recordó su primer diálogo con el enganche colombiano: “Hablo todos los días. Hablé con todos los jugadores desde que supe que iba a ser técnico de Racing. Nunca le voy a mentir a un jugador, antes de hacerlo, me voy. Juanfer iba a venir dos días más tarde, pero lo llamé y le dije que quería que estuviera conmigo en la foto”.