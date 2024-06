El “botón mágico” que estrenará la Fórmula 1 en 2026 para hacer carreras más espectaculares: la irónica frase de Verstappen

Así serán los autos de la Fórmula 1 en 2026

La Fórmula 1 tendrá un cambio radical a partir de 2026 con la modificación del DRS, una herramienta muy útil a la hora de fomentar los adelantamientos que se había aprobado en 2011 para mantener o aumentar la atracción de los fanáticos. La expectativa para ver un mejor espectáculo con mayores sobrepasos está enfocada ahora en lo que varios medios europeos ya definieron como el “botón mágico” que debería favorecer a una carrera más reñida, según los prototipos presentados.

La nueva normativa traerá consigo la creación del Modo Override Mode (MOM, por sus siglas en inglés) que ofrecerá un extra de potencia en el MGU-K (la parte eléctrica de la unidad de potencia). Según precisó el medio especializado Motorsport, esto permitirá tener más potencia eléctrica durante una cuota mayor de tiempo alcanzando los 350 kilovatios hasta marcar una velocidad de 337 kilómetros por hora y habrá una mayor recuperación de energía por vuelta. Todo se produce en medio de la pretensión de que la mitad de la energía de los motores sea eléctrica para la fecha señalada. Tampoco se descarta la instalación de una luz led en los coches para indicar de manera sencilla la activación del MOM.

“Funciona en una forma similar al DRS. Si tu estás en una distancia determinada antes del final de la vuelta del coche que está delante de ti, luego, para la próxima vuelta, tendrás la posibilidad de usar más energía eléctrica que tu rival. Este extra de energía eléctrica está aquí para reemplazar al alerón trasero que se abría, para dar un extra al piloto y así intentar el adelantamiento”, declaró el director técnico de la FIA, Jan Monchaux, durante la presentación de los nuevos monoplazas que entrarán en vigencia en 2026 con un menor tamaño y peso. Se buscará una aerodinámica menos resistente y un adicional de potencia al perseguidor, sumado a un muro de potencia y carga para el perseguido.

La comparación con los autos de la Fórmula 1 en 2026 (Foto: Captura FIA)

El DRS, sistema por el que el conductor puede colocar su alerón trasero en horizontal para bajar la resistencia al avance y aumentar así su velocidad en recta cuando está a una distancia inferior al segundo con el auto más próximo, será modificado porque con el nuevo modelo el movimiento de los alerones traseros y delanteros será constante. Además, el diario español Marca manifestó que el MOM se podrá usar tanto en curvas como en rectas, a diferencia del esquema actual que solo se permite en las rectas permitidas por la FIA en cada circuito. Y así lo declaró Monchaux: “En la actualidad, con el DRS, estás detrás de un coche que cumple una función y puedes abrir el DRS en línea recta. Esto ya no será así. Sin embargo, la lógica será la misma: estoy lo suficientemente cerca de otro coche, recibo una cantidad extra de energía para esa vuelta, que puedo utilizar como quiera”.

“Para poder adelantar, tienes que estar cerca del monoplaza que tienes delante, y si no puedes seguirlo en una curva, porque se genera tanto aire sucio que tu monoplaza se vuelve inestable y tienes que alejarte, entonces, en el momento en que estás en la recta, tienes que recuperar toda esa pérdida. Por eso, para nosotros es muy importante que puedas seguir razonablemente (de cerca) a otro monoplaza en una situación de curva. Para lograrlo, debemos asegurarnos, desde el punto de vista aerodinámico, de que la cantidad de aire sucio que se genera no afecte demasiado al coche que nos sigue. Eso es lo más importante”, explicó el director técnico de la FIA. Y expresó: “Los adelantamientos siguen siendo un parámetro muy importante para la F1″.

El tricampeón mundial, Max Verstappen, analizó estos cambios en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Canadá con una frase que generó polémica: “No sé qué tan efectivo será (el MOM), ya que es algo que aún no lo he visto”. El neerlandés fue cauto y miró hacia el futuro: “Si funciona bien, funciona bien, ¿no? Sinceramente, en este momento me resulta un poco difícil precisarlo, porque va a depender mucho de lo bien que puedas seguir también, y luego de lo eficaz que sea el impulso (eléctrico), y de lo lento que sea el modo de recarga. Hay muchas cosas que todavía necesito entender realmente; no soy sólo yo, sino todos los que están diseñando o reuniendo las reglas. Todo va a funcionar bien, pero definitivamente es más complicado”.

Aunque la frase que más resonó del piloto de Red Bull fue una ironía con el popular videojuego Mario Kart: “Quizá necesites unos plátanos y algo de combustible extra”.

Max Verstappen eligió ser cauto con las nuevas modificaciones (REUTERS/Mathieu Belanger)

Además, los alerones tendrán dos modos de aplicación desde 2026. El Modo Z será la posición estandar del trasero y el delantero, que provocará una carga aerodinámica en curva, mientras que en el Modo X se moverán a la vez, no ofrecerán resistencia al aire y el coche irá más rápido en recta. A diferencia del DRS, este último se podrá activar durante toda la carrera en las zonas permitidas independientemente de la distancia que tengan dos pilotos entre sí.

Por otro lado, la regulación de chasis presentada este jueves reduce el peso mínimo de un vehículo en 30 kilos, que actualmente está en 798 (908 con piloto y combustible a pleno). Aún está muy lejos a los 605 (piloto incluido) de 2005 y las dudas están en si se podrá concretar la baja mencionada por el peso de baterías más grandes para las nuevas unidades de potencia.