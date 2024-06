La grave denuncia contra el arquero Keylor Navas de un ex empleado en Francia: disparos, trabajo sin contrato y vivienda en un sótano

Keylor Navas fue denunciado por un ex empleado de su casa en Francia

Keylor Navas fue considerado hasta hace pocos años como uno de los mejores arqueros del mundo. Ganador de 27 títulos en su carrera, incluidas tres Champions League con el Real Madrid en su glorioso paso, el portero que es una leyenda del fútbol de Costa Rica afrontará la salida del PSG a finales de junio. Pero antes, es señalado por una causa en la justicia del país europeo.

En las últimas horas, luego de una información exclusiva que brindó RMC Sport, se conoció que un ex empleado que trabajó para Navas lo denunció en la fiscalía de Versalles luego de haber trabajado durante 20 meses como ayudante y personal de mantenimiento a partir de septiembre de 2019. En un video que se difundió en la televisión de Francia, el hombre fue claro y contó detalles de su estadía en la residencia del costarricense.

El ex personal de la casa confirmó que el arquero de 37 años le solicitó que estuviera armado durante todo el tiempo porque “temía por su seguridad”. En varias ocasiones, fue el propio Keylor el que usó dicha escopeta en su jardín, frecuentemente durante la noche. En el informe que se difundió se muestra un video del guardia manipulando el rifle y disparando con él. “Utilizó la escopeta que yo tenía”, expresó el denunciante.

“A veces disparaba así en su propiedad, sólo para complacerse a sí mismo o mostrárselo a sus amigos”, agregó el ex empleado que trabajó durante casi dos años para Navas -hasta mediados del 2021-.

Por su parte, el que dio una mirada de mayor impacto sobre la relación laboral que tuvo el ex arquero de la Casa Blanca con su empleado fue el abogado de la presunta víctima. “Estamos en la frontera del derecho penal con hechos que, por mi parte, pueden analizarse como al borde de la esclavitud moderna. Incluso si eres una estrella del fútbol, no tienes derecho a ignorar todas las reglas”, explicó el letrado Me Yassine Yakouti.

Navas levantó tres Champions League con el Real Madrid (REUTERS/Gleb Garanich)

Entre los detalles salientes de la denuncia, se supo que el ex empleado trabajaba no menos de 60 horas semanales por un salario mensual de 3.200 euros. El pago por parte de Navas a este hombre del que no trascendió el nombre era en efectivo, fuera de todo el proceso legal de una contratación en Francia: exento de una declaración previa al empleo, ni pago de impuestos y de un expediente de nómina como trabajador formal de la residencia de la figura del fútbol en Costa Rica.

Los periodistas que fueron parte de la investigación para RMC Sports (Stéphane Sellami, Naoufel El Khaouafi y Nicolas Couet), indicaron que el denunciante grabó un video en el que se lo puede ver a Navas en una acalorada discusión con su ex empleado, que le pide que clarifique su situación laboral. ¿Cuál fue la respuesta del ex guardametas que se inició en el Deportivo Saprissa de su país? “Aquí no trabajamos con las leyes francesas”, fue una de las contestaciones. “Sin contrato francés, te pago en efectivo, trabajamos según mis reglas”, agregó en el diálogo que se difundió.

Otro de las referencias que estableció el hombre que denunció a Keylor fue que vivía en un sótano en malas condiciones, “muy húmedo y sin ventanas”, confirmó el medio francés. El ex empleado sugirió que el arquero le había prometido establecer un contrato laboral pero eso fue algo que finalmente nunca ocurrió. En ese sentido, el ex personal confirmó que su contratación estuvo condicionada por la portación de arma (tenía que tener licencia de tiro).

Esta situación legal que atraviesa Navas se produce pocos días después de anunciar su despedida del seleccionado tico tras 16 años en el que disputó 114 partidos internacionales. “Este capítulo de mi vida llega a su fin, me voy con el corazón lleno de gratitud y los ojos mirando hacia adelante siempre llevando el nombre de nuestra querida de Costa Rica”, dijo el portero en un vídeo en el que repasó sus mayores logros.

“Es un sentimiento agridulce, difícil de asimilar, esta etapa ha llegado a su fin. No es un adiós, es un hasta luego, porque sé que nuestros caminos seguirán cruzándose. Gracias Costa Rica ¡Hasta siempre! ¡Pura vida!”, agregó el futbolista que debutó con la selección de Costa Rica el 12 de octubre de 2008 en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. Disputó tres Mundiales, siendo la Copa del Mundo de Brasil 2014 su mejor actuación, en la que fue clave para que el combinado de su país alcanzara los cuartos de final.