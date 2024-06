El estremecedor relato de Hamilton sobre el día que puso en peligro su vida mientras practicaba surf en Hawái

El séptuple campeón de Fórmula 1 relató una experiencia en el mar que casi le cuesta la vida

No hay dudas que Lewis Hamilton posee una habilidad extraordinaria para manejar autos de carrera y está avalado por su trayectoria en la Fórmula 1, en la cual fue siete veces campeón. No obstante, el británico también se animó a realizar otro deporte extremo como el surf y su incursión en el mar casi le cuesta la vida.

En una entrevista, el actual piloto de Mercedes, relató una anécdota en la que compartió un momento en las peligrosas aguas de Pipeline, en Hawái, junto a la leyenda del surf, Kelly Slater. Hamilton brindó un crudo testimonio y confesó que casi se ahoga luego de ser impactado por una serie olas.

Una de las preguntas del programa First We Feast, en el que los invitados prueban alitas de pollo embebida en salsa picante, fue acerca de la peor caída que sufrió Hamilton y el nacido en Inglaterra respondió con lo ocurrido con Slater. “Había olas de 6 metros. Y Kelly me dijo: ‘No hay forma de que salgas ahí. Estás loco’. Y cuando empecé a tratar de remar, fui absorbido. ¡Oh no!, esta es la zona de muerte, básicamente. Así que me absorbe en ella y me doy la vuelta y veo este conjunto de como cuatro olas que vienen y eso es para mí era como ‘se acabó todo’”, comenzó el piloto de 39 años.

“Yo tenía tres en mi tabla. Me sumergí, me agarré al arrecife y pude oír esta ola estrellarse detrás de mí. Mi tabla fue arrancada y partida por la mitad. Volví a subir, obviamente jadeando, y venía la siguiente. Así que retrocedí. Agarre el arrecife de nuevo. Viene otra ola. Así que hice eso tres veces, me levanté, casi que me quedé sin aire, ya sabes, casi me ahogo. Pero me las arreglé para nadar de vuelta desde allí. Pero después de eso yo estaba como para darle apoyo masivo a estos surfistas. Oh, wow. Oh, Dios mío”, recordó la leyenda del automovilismo mientras se frotaba los ojos.

Lewis Hamilton practica surf, otra de sus pasiones además del automovilismo (@lewishamilton)

El reconocido piloto es un apasionado del surf y ya lo ha practicado en otras oportunidades cada vez que tiene un hueco en su calendario profesional. “El surf es uno de mis deportes favoritos por fuera de las carreras. Me encanta sentarme más allá de las olas, sentir el océano a mi alrededor, me hace apreciar el poder que nos rodea todos los días. Emocional y físicamente esto ha sido una pausa desafiante, pero la oportunidad de entrar en las olas ha despejado mi mente y me ha abierto a la belleza que nos rodea”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram en febrero de 2021.

“Espero algún día poder surfear todos los días. Atrapando esa ola perfecta y montándola hacia el atardecer. Este soy yo hablando de ello para que suceda. Si tienes un sueño, que nadie te diga que no puedes lograrlo. Manifiesta esos sueños poniendo todo en ello y nunca rendirte”, completó el británico en su posteo junto con su tabla.

En cuanto a la agenda automovilística, Hamilton se prepara de cara al Gran Premio de Canadá que se correrá el próximo 9 de junio en el circuito Gilles Villeneuve. El británico aún no consiguió victorias ni podios en la temporada que lleva disputadas ocho carreras y está octavo en la tabla de posiciones de pilotos con 42 puntos, lejos de líder Max Verstappen (169).

El séptuple campeón afronta su última temporada en Mercedes, ya que a partir de 2025 se sumará a las filas de Ferrari.

Lewis Hamilton disfruta del surf (Instagram @lewishamilton)