Chiquito Romero apareció con un nuevo look en el entrenamiento de Boca Juniors: las divertidas reacciones de los hinchas en las redes

El arquero de Boca Juniors pasó por la peluquería y se cambió el color de su cabello

En medio de una semana convulsionada en Boca Juniors por los malos resultados en la Liga Profesional y el rendimiento dispar del equipo cuando juega de visitante, Sergio Chiquito Romero apareció en el entrenamiento con un sorpresivo cambio de look que generó repercusiones en las redes sociales.

El arquero de 38 años y emblema del equipo que comanda Diego Martínez pasó por la peluquería para teñirse el pelo y el video que muestra el paso a paso del cambio del color oscuro de su cabello a un gris metalizado se hizo viral.

En la secuencia que circula en las redes se observa a Romero sentado en el sillón con una bata de Boca Juniors y, mientras posa su mirada en el teléfono celular, uno de los peluqueros coloca la tintura en la brocha y comienza a teñirle el pelo. Luego de realizar la tarea, el coiffeur le advierte a Chiquito que su compañero se hará cargo del corte posterior.

Al final, el arquero de Boca terminó aprobando el trabajo realizado por sus peluqueros. Su flamante corte con tintura platinada se lució en el entrenamiento de este miércoles en el predio que el club tiene en Ezeiza y en los internautas no dejaron pasar la ocasión para opinar sobre el nuevo look de Chiquito Romero.

Chiquito Romero se tiñó el pelo y el video causó sensación en las redes sociales

“Es una mezcla de Flavio Mendoza con Marcelo Tinelli”, opinó el usuario @sadero1905 en la red social X. Otros, vieron al ex arquero de la selección argentina con un look parecido al del abogado Fernando Burlando, pero la gran mayoría coincidió con su semejanza al ex presidente de San Lorenzo y conductor de televisión.

Si bien los comentarios en las redes fueron en tono de broma ante la colorida noticia, algunos usuarios criticaron la acción del experimentado arquero, ya que Boca tiene importantes compromisos en el futuro que pueden determinar su futuro tanto en Copa Argentina como en la Copa Sudamericana,, y la viralización del hecho se dio en un momento de ruido interno.

La agenda del Xeneize indica que el próximo viernes 14 de junio, a las 19, el elenco de Martínez recibirá a Vélez Sarsfield en una Bombonera que estará atenta al rendimiento del equipo, que viene de caer 1-0 en Vicente López ante Platense por la cuarta fecha de la Liga Profesional. Además, el miércoles 19, chocará ante Almirante Brown por el pase a octavos de final de la Copa Argentina.

En el plano internacional, Boca espera rival del playoff de la Sudamericana por un lugar en octavos de final (finalizó segundo en su grupo detrás de Fortaleza). Lo que se confirmó en las últimas horas es que su oponente será un equipo de Ecuador y podría ser Independiente del Valle o Liga de Quito. Los repechajes se jugarán en la semana del 17 al 24 de julio, después de la Copa América.

Chiquito Romero apareció con un nuevo look en el entrenamiento de Boca Juniors