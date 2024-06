Una de las figuras de Platense ante Boca saludó a “sus novias”, fue corregido por un compañero y dio una curiosa explicación: “Estaba cansado”

Fernando Juarez aclaro por que le mando un saludo a sus novias tras un partido

Fernando Juárez fue una de las figuras en el triunfo 1-0 de Platense ante Boca Juniors en la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, pero además de su gran rendimiento en el estadio Ciudad de Vicente López el pasado domingo, el mediocampista de 25 años se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de haber realizado una curiosa declaración posterior al cotejo.

Ajito, como se conoce al jugador del Calamar, fue entrevistado luego de la victoria ante el Xeneize junto a Leonel Picco. Al momento de terminar la nota, su compañero le advirtió que tuviera cuidado con sus dichos. “Ojo con lo que decís”, fue el mensaje en vivo para Juárez, quien no dudó en responder, entre risas, que le enviaba un saludo “a mi familia, a mi hijo Faustino y a mi novia, Jimena, que bueno, estamos ahí”.

En el momento del reportaje, nadie entendió el motivo de la advertencia de Picco, pero desde las redes de Platense hicieron alusión al tema. “No me interesa cuántas novias tengas, gracias por la entrega”, escribió el CM del club de Vicente López y compartió el video de la nota que dio Juárez luego del empate de Platense ante Atlético Tucumán. “Dejame mandarle un saludo a mi familia y a mis novias”, expresó el ex jugador de Talleres.

Días más tarde, el futbolista oriundo de Santiago del Estero aclaró sus declaraciones fueron erróneas. “Estaba cansado, estábamos ahí con un chico en Tucumán y me llaman para hacer la nota. Para no hacerla tan larga y como ya había mandado saludos a mi familia no quería decir a mis amigos... y salió así. Ni me había dado cuenta después del partido en Tucumán. Unos amigos de Santiago me empezaron a mandar el video y no entendía. Tuve que aclarar... ”, contó Juárez en una entrevista con el programa Poco Correctos de El Trece.

El jugador de Platense que saludó a sus novias dio su explicación

Durante la charla al aire, Juárez también explicó que la relación con su novia Jimena no se vio alterada por sus declaraciones y que el jefe de prensa de Platense debió pedirle disculpas por la publicación en redes sociales, que si bien fue a modo de cargada, pudo interpretarse de otra manera. “‘Fer, perdón por la quemada de ayer, pero era necesario aclarar. Ayer valía todo’, me puso. Le dije que no pasaba nada, que quedaba todo ahí”, replicó el futbolista sobre la curiosa situación vivida.

Por último Ajito contó que con su pareja se conocen hace cinco años, pero que la relación se estableció “hace un año y medio o dos”. “Vamos bien”, cerró el jugador que prometió para la próxima entrevista en el campo de juego mandar, simplemente, “un saludo para todos los que me conocen”.