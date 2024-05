La calculadora de Boca en la Sudamericana: qué necesita para ser líder, los temibles rivales si queda segundo y el dinero por clasificar

Boca va por su última presentación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana esta noche (Fotobaires)

Boca disputará su último partido en el Grupo D de la Copa Sudamericana con el objetivo de asegurar su clasificación a una de las siguientes rondas y, como meta secundaria, hacerlo en el primer lugar. Claro que para eso no depende de sí mismo, ya que Fortaleza debería sufrir un traspié en Brasil ante el débil Sportivo Trinidense de Paraguay. Con una importante baja de última hora, los dirigidos por Diego Martínez no pierden la esperanza y ya proyectan lo que será el segundo semestre en el ámbito internacional.

· QUÉ NECESITA BOCA PARA SER LÍDER

Con el empate agónico en la Bombonera, Fortaleza se mantuvo en el primer lugar de la zona con 10 puntos. Boca quedó con 8 y Nacional de Potosí, que está obligado a dar el batacazo esta noche en el estadio Alberto J. Armando para pasar de ronda, 7 (cierra el ya eliminado Trinidense con 3).

Para culminar primero en el grupo y clasificarse directamente a los octavos de final, la primera opción para el Xeneize es ganar y que Fortaleza pierda como local ante Trinidense. Pero existe otra chance remota de cumplir su objetivo: ganar por siete goles de diferencia y que los brasileños (+6) empaten. Vale remarcar que hoy Boca tiene 0 de diferencia de gol (6 a favor y 6 en contra).

· LOS TEMIBLES RIVALES SI QUEDA SEGUNDO

Los ocho líderes de los grupos de la Sudamericana aguardarán por los resultados de los playoffs que disputarán los segundos de las zonas contra los terceros de la Libertadores, en una suerte de fase de 16avos de final. Si Boca finalmente culmina en el segundo lugar, entonces ya tiene algunos posibles adversarios en el repechaje de la Copa.

Los equipos de la Libertadores que ya quedaron terceros son Liga de Quito, Palestino de Chile y Rosario Central. Y los otros que deben definir sus lugares pero que ya asoman para ser traspasados de un certamen al otro son Colo Colo de Chile, Barcelona de Ecuador y Libertad de Paraguay. Además, mañana se definirá si pasan a la Sudamericana San Lorenzo o Independiente del Valle, mientras que todavía no se resolvió el Grupo C de la Libertadores, que cuenta con The Strongest (10 puntos y 5 partidos jugados), Huachipato de Chile (5 y 4PJ), Estudiantes de La Plata (4 y 4PJ) y Gremio (3 y 3PJ). Estos duelos se atrasaron por las inundaciones que afectaron a Porto Alegre y se desarrollarán hasta el sábado 8 de junio con Gremio-Estudiantes.

· EL DINERO POR CLASIFICAR A LA SIGUIENTE RONDA

Hasta el momento Boca embolsó 300 mil dólares por disputar la fase de grupos de la Sudamericana, a los cuales se les sumaron USD 230 mil por sus dos encuentros ganados hasta el momento (USD 115 mil por cada uno). Ahora bien, si el Xeneize consigue el objetivo de pasar primero y competir directo en los octavos de final, a las arcas xeneizes entrarán entonces 600 mil dólares extras. Si el equipo de Martínez queda relegado a la segunda posición, recibirá solamente 500 mil por jugar repechaje (e hipotéticamente octavos).

¿Cuáles son los premios del segundo semestre? Por clasificarse a cuartos de final recibiría USD 700 mil, por llegar a las semifinales USD 800 mil más y por ser campeón de la Sudamericana se adjudicará 6 millones de dólares (si pierde la final, se quedará con USD 2 millones). Es decir que, en el mejor de los casos, si Boca gana esta noche, se clasifica a octavos de forma directa y gana la Copa, cosechará un total de USD 8.630.000.

Los playoffs de 16avos de final se desarrollarán en la segunda quincena de julio. Los octavos serán a mediados de agosto. Los cuartos en la segunda quincena de septiembre. Las semis a fines de octubre. Y la final, a disputarse en Asunción (Paraguay), con estadio a confirmar, será el sábado 23 de noviembre.