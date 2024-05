La verdad detrás del interés de Boca Juniors por Joaquín Pereyra

Joaquín Pereyra, uno de los futbolistas en carpeta de Boca Juniors

Restan algunos días para que se dé inicio al mercado de pases en el fútbol argentino, pero algunos clubes ya empezaron a moverse con la misión de depurar y delinear sus plantes. Por caso, Rosario Central anunció la contratación de Enzo Copetti y también cerró el retorno de Marco Ruben. Mientras en Boca Juniors se hablan de algunas salidas y llegadas, apareció en el radar el nombre de un volante que ya fue buscado por otros grandes en el pasado. Se trata de Joaquín Pereyra.

A este medio le confiaron que el entrerriano de 25 años que surgió en la cantera de Central y tuvo un paso por el fútbol europeo (Famalicão de Portugal) es uno de los nombres que seduce a la directiva azul y oro, pero no es el único. Hasta ahora se realizaron sondeos por varios potenciales refuerzos con los que Juan Román Riquelme, junto al Consejo, se tendrán que poner de acuerdo con el cuerpo técnico para cerrar de cara al segundo semestre del año.

Previo al empate de anoche ante Platense, el presidente del Decano habló de Pereyra en TNT Sports: “¿El más buscado? Capaz que es el que más ruido hace. Concretamente el único que lo buscó el mercado anterior fue Racing. Puede interesar a muchos clubes, pero hasta este momento ninguno oficialmente nos preguntó sobre él. Seguramente estarán esperando porque es largo el libro de pases. Creemos que van a venir a buscarlo, pero no tenemos nada por él ni otro jugador”.

Desde la Ribera le aseguraron a Infobae que todavía no tomó seriedad el asunto de Pereyra y que apenas se preguntó por la cotización de su ficha. Mario Leito, máximo directivo del club tucumano, no quiso precisar montos: “Siempre dijimos que si llegaba una propuesta interesante la íbamos a escuchar. Tuvimos la posibilidad de venderlo afuera, pero ofrecían comprar el 50% o 70% a tres años, algo que no era conveniente para nosotros. Si esos plazos se achicaban, no había problemas. Ahora veremos si se reflota algo de afuera o hay algo en el mercado nacional”. La propuesta habría sido del New England de la MLS.

El zurdo mediocampista fue una de las figuras del Decano en la última victoria ante Boca por el debut de la Liga Profesional

Pereyra había llegado a Atlético a préstamo con una opción de compra de 600 mil dólares por la mitad de su ficha. Sin embargo, los tucumanos terminaron adquiriendo la totalidad de su pase en una cifra cercana al millón de dólares. Para tener una referencia, el talentoso número 10 tiene una cotización de 5 millones de euros (es decir, unnos 5.430.000 dólares) según el sitio especializado en fichajes Transfermarket.

¿Cuáles son los pasos a seguir para Boca? Evaluar si el monto requerido por Atlético Tucumán está dentro del alcance para efectuar una transferencia y, llegado el caso, avanzar por Joaquín Pereyra una vez que Diego Martínez haya dado el visto bueno para ir en su búsqueda. No obstante, aclararon que no moverán hilos hasta que haya terminado la actividad oficial del primer equipo y se hayan reunido con el líder del cuerpo técnico.

Boca ya busca reemplazantes en el mediocampo ya que Cristian Medina y Equi Fernández tienen grandes chances de ser transferidos. Además, culminará el préstamo de Ezequiel Bullaude y Juan Ramírez no es considerado prioridad para el DT.

A principios de este año, Atlético Tucumán emitió un comunicado en el que afirmó que Pereyra no quiso concentrarse para disputar un partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa de la Liga en plena negociación por su posible venta. Más tarde, fue desafectado para el duelo siguiente ante Vélez, lo que provocó que explotara contra la CD decana. “Se ensució mi nombre con un comunicado que habla que yo no quiero jugar. En ningún momento se nombra que estuve en kinesiología por el tobillo”, mencionó en LTV12 de Tucumán, donde también aclaró que su relación estaba rota.

El próximo mercado parece ser el indicado para que culmine su relación en Tucumán y la Ribera es uno de los posibles destinos.