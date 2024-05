Guardiola sorprendió con un contundente elogio a una figura de la selección argentina tras la derrota en la final de la FA Cup

Lisandro Martínez con el trofeo de la FA Cup (REUTERS/Hannah Mckay)

El Manchester United dio el golpe y venció al City en el clásico de la ciudad en la definición por el título de la FA Cup. El conjunto de Erik ten Hag superó por 2-1 a los dirigidos por Pep Guardiola en el mítico estadio de Wembley y se quedó con el último torneo de la temporada en la elite del fútbol inglés.

En los Diablos Rojos, los argentinos fueron grandes protagonistas de la tarde en Londres. Alejandro Garnacho aprovechó un blooper de la defensa de los Ciudadanos y marcó el 1-0 en el comienzo de la etapa inicial. Más allá de la participación del extremo, el otro que tuvo un partido para destacar fue Lisandro Martínez. El marcador central, que se perdió buena parte de la temporada por varias lesiones, volvió con todo a la última línea del United y se quedó con el duelo frente a Erling Haaland.

El ex defensor de Defensa y Justicia, que se consagró campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, estuvo sólido en la marca y certero en los pases de salida del Manchester. Su actuación, que fue celebrada por los fanáticos de uno de los equipos más populares de la Premier League, también generó los elogios del entrenador rival.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Guardiola aprovechó los micrófonos en el recinto y se refirió al presente de Martínez. “Está en el top 5 de centrales del mundo”, dijo Pepe. Y agregó: “Marcó la diferencia en este partido realizando pases a través de nuestra defensa”.

De esta manera, el técnico catalán remarcó el trabajo del futbolista de la selección argentina que fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos previos a la Copa América y que, de no mediar ningún inconveniente, será parte de la nómina de 26 jugadores que participará del certamen a jugarse del próximo 20 de junio al 14 de julio en los Estados Unidos.

La celebración de Martínez con Erik ten Hag, el entrenador que lo llevó al Manchester United (REUTERS/Hannah Mckay)

Además de elogiar a Martínez, Pep no ocultó su frustración tras la derrota en el clásico con el United. “Por mis decisiones no estábamos en las posiciones correctas para atacarlos. Es mi error. El plan de partido no fue bueno. No funcionó. Tan simple como eso. Incluso con eso llegamos dos o tres veces a la línea de tres cuartos, entre líneas. Hicimos centro para nada”, analizó.

“Ellos tuvieron un disparo. El gol desde afuera, y el gol de Mainoo. Nada más que eso. Y como siempre, cuando jugamos con el United, tenemos más o menos el control, y normalmente creamos ocasiones, como creamos en la segunda parte, pero no fuimos capaces de hacerlo”, concluyó en su explicación del por qué la derrota ante el conjunto de Ten Hag.

Es importante recordar que esta no fue la primera ocasión en la que Guardiola mostró su ponderación para con Licha. En septiembre de 2022, en la previa a un cruce entre los equipos de Manchester, el DT múltiple campeón en España, Alemania e Inglaterra habló del marcador central argentino semanas previas al inicio de la Copa del Mundo en Medio Oriente.

“Erling es más alto, eso es seguro, pero no se trata solo del tamaño”, comenzó su relato el ex Barcelona. El goleador noruego mide 1.94 metros, mientras que el ex Defensa y Justicia 1.75 (19 centímetros de diferencia). “Me gusta cuando la gente subestima a los jugadores por su tamaño. Él les puede decir ‘Estoy aquí ‚y soy un buen jugador’. Es un gran jugador, con buena mentalidad y agresivo. El United gasta este dinero, Erik (Ten Hag) lo conoce y no hay dudas al respecto”, añadió en aquella ocasión.

Después de la llegada de Ten Hag al Manchester United, por expreso pedido del entrenador (lo dirigió en su exitoso paso por Ajax de Países Bajos), pagó aproximadamente 67 millones de euros por el pase del zaguero zurdo que rápidamente se convirtió en uno de los más queridos por los fanáticos de los Diablos Rojos.