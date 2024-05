Grandes dinastías del tenis: talento y pasión compartidos entre hermanos

Bob Bryan (I) y su hermano Mike Bryan celebrando tras ganar el título de dobles del Abierto de EEUU en 2014 (Reuters)

El mundo del tenis ha visto numerosas dinastías familiares donde los talentos se multiplican entre hermanos, generando una rica herencia en el deporte. Desde la cúspide del ranking ATP hasta laureados en los torneos de dobles, estas historias destacan la influencia y el legado familiar. Los éxitos en Grand Slams y la persistencia en las categorías de élite ilustran la dedicación y el esfuerzo compartido en la búsqueda de la gloria en las canchas.

Novak Djokovic y su hermano Marko

Novak Djokovic y su hermano Marko juntos (Instagram)

Novak Djokovic continúa su dominio indiscutible en el mundo del tenis como el número 1 del ranking ATP, una posición que ha mantenido firmemente en las últimas dos temporadas. Su éxito contrasta con la carrera más discreta de su hermano Marko Djokovic, quien, a pesar de haber ganado un torneo Future, no ha logrado victorias en los niveles superiores del circuito de la ATP en los cuatro partidos disputados. Ambos hermanos han formado pareja en algunos torneos de dobles, destacándose la oportunidad para Marko de jugar junto a su hermano mayor.

Marko Djokovic no es el único en la familia que sigue una carrera en el tenis. Djordje Djokovic, a sus 16 años, también se dedica a este deporte con la esperanza de alcanzar la élite del tenis mundial en un futuro cercano. La progresión de Djordje promete, dado el historial de éxito de su hermano Novak. Este desarrollo familiar en el tenis refleja un alto nivel de dedicación y aspiraciones profesionales.

Novak Djokovic ha establecido múltiples récords en el tenis profesional, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de la historia. En finales del 2023 sumó su séptimo título de la Copa de Maestros al vencer a Jannik Sinner, convirtiéndose en el tenista con más trofeos en este torneo, superando las seis coronas de Roger Federer. Djokovic ganó este título en 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 y 2023. Además ha terminado ocho veces como número uno del mundo al finalizar la temporada, un récord absoluto. En 2023, recibió este honor por octava vez, superando las seis ocasiones de Pete Sampras.

El serbio también ostenta el récord de más títulos de Grand Slam, con 24, igualando a Margaret Court. En 2023, ganó el Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open, aunque perdió la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz. Roger Federer, con 20 títulos, y Rafael Nadal, con 22, están lejos de alcanzarlo.

Además, el ganador de 98 títulos, se convirtió en el campeón más longevo del US Open el año pasado a los 36 años y tres meses, superando el récord de Ken Rosewall de 1970. Es el único jugador que ha ganado al menos tres veces cada uno de los cuatro Grand Slams: 10 en el Abierto de Australia, 7 en Wimbledon, 4 en el US Open y 3 en Roland Garros.

Además ha disputado 36 finales de Grand Slam, ganando 24. Sólo Roger Federer (31) y Rafa Nadal (30) se le acercan. Ha ganado tres de los cuatro Grand Slams en las temporadas de 2011, 2015, 2021 y 2023, aunque nunca los cuatro en un mismo año. Además, Djokovic es el único tenista en haber ganado los nueve torneos Masters 1.000, al menos en dos ocasiones cada uno.

Finalmente, Djokovic se sitúa como el líder de títulos entre los tenistas activos de la era Open, acumulando 98 trofeos, solo superado por Federer (103) y Jimmy Connors (109), ambos ya retirados.

Andy y Jamie Murray

Andy Murray y Jamie Murray juntos en un partido de la Copa Davis 2017. Ese año obtuvieron este prestigioso torneo por equipo representado a su país Gran Bretaña (Reuters)

Andy Murray y su hermano mayor, Jamie Murray, destacan en el mundo del tenis. Jamie, en particular, ha logrado éxitos notables en la disciplina de dobles, incluyendo un título de Wimbledon en dobles mixtos en 2007, donde formó pareja con la serbia Jelena Jankovic.

Juntos, han ganado dos títulos de la ATP en la categoría de dobles, uno en el torneo ATP 500 de Valencia y otro en el torneo de Tokio, de la misma categoría.

Jamie Murray ha conseguido 32 títulos y llegó a ser número uno del mundo en la disciplina de dobles. Andy Murray, por su parte, ha ganado 46 trofeos, incluyendo tres Grand Slams: dos en Wimbledon y uno en el US Open, además de 14 Masters 1000 y dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016. Estos logros han permitido que ambos hermanos escoceses mantengan una fuerte presencia en la élite del tenis internacional. Además estos dos hermanos han compartido el equipo campeón de la Copa Davis 2017 con su país Gran Bretaña, entrando en la historia de su nación para siempre.

Andy Murray ha sido parte del grupo denominado por la prensa como el “Big Four,” integrado también por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, los tres mejores tenistas de la historia, para muchos especialistas de la materia. Murray pudo competir con estos tres galácticos y llegar a la cumbre del tenis, cuando fue número uno durante el 2016.

Mike y Bob Bryan

Los hermanos Bob Bryan (derecha) y Mike Bryan celebrando tras ganar el oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (Reuters)

Bob y Mike Bryan, reconocidos como la pareja más exitosa en la historia del tenis mundial, anunciaron su retirada del deporte profesional en 2020, tras 25 años de trayectoria. Los gemelos estadounidenses culminan su carrera con un impresionante récord de 119 títulos de dobles.

Nacidos en California, los hermanos Bryan comenzaron su carrera deportiva en 1995 durante el US Open, cuando tenían solo 17 años. Desde entonces, han acumulado 1.108 victorias en la ATP y han conseguido 16 títulos de Grand Slam, 39 Masters 1000, cuatro Copas de Maestros, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una Copa Davis. Además, los Bryan estuvieron 438 semanas como líderes en la clasificación mundial de la ATP.

Mike Bryan también logró dos títulos de Grand Slam junto a Jack Sock en 2018, después de que Bob Bryan se alejara temporalmente del deporte debido a una lesión de cadera.

Serena y Venus Williams

Serena Williams venció en la final del Abierto de Australia 2017 a su hermana Venus (Reuters)

Serena y Venus Williams son tenistas destacadas en el circuito femenino y en el tenis en general por su dominio que abarcó más de una década. Las hermanas lograron mantener una consistencia que parece inalcanzable en el tenis femenino actual, debido a la dificultad de que una misma jugadora permanezca en la cima por más de dos años.

Desde 1997, Venus y Serena Williams comenzaron a jugar juntas en dobles y lograron ganar 22 títulos en total, incluidos 14 Grand Slams. Su primer trofeo importante en dobles lo obtuvieron en el Abierto de Francia en 1999, cuando Venus tenía 18 años y Serena 17.

Además de sus logros en Grand Slams, las hermanas también han ganado tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos: en Sidney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012.

Las Williams consiguieron cuatro títulos consecutivos de Grand Slam en dobles desde Wimbledon 2009 hasta Roland Garros 2010, lo que las llevó a ser las jugadoras número uno en dobles el 7 de junio de 2010. Asimismo, dos semanas después, el 21 de junio de 2010, Serena ocupó el primer lugar en el ranking de individuales, con Venus en el segundo puesto.

En el total de su carrera, las hermanas han ganado seis torneos de Wimbledon, cuatro Open de Australia, dos de Abierto de los Estados Unidos y dos de Francia. Nunca han perdido en una final de Grand Slam.

Alexander y Mischa Zverev

El tenista Alexander Zverev posa con su trofeo junto con su hermano Mischa Zverev durante los premios al atleta alemán del año (Reuters)

Alexander Zverev, tenista alemán, ha acumulado 22 títulos a lo largo de su carrera, incluidos seis Masters 1000 y alcanzó la segunda posición en el mundo en 2020. También llegó a la final del US Open 2020, en la cual fue derrotado por Dominic Thiem.

Junto a su hermano, Mischa Zverev, lograron dos títulos en dobles: uno en el ATP 500 de Acapulco en 2019 y otro en el ATP 250 de Montpellier en 2017. Estos logros destacan la capacidad de la pareja para competir a un alto nivel en torneos internacionales.

Mischa Zverev ha logrado cuatro títulos en dobles a lo largo de su carrera y alcanzó el puesto número 25 del ranking mundial. Estas cifras reflejan una trayectoria destacada en el circuito ATP, consolidándose como un jugador de relevancia en la categoría de dobles.

Hermanos Cerúndolo

Estos son los hermanos Cerúndolo (Quique Cano)

Los argentinos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo son hermanos que han demostrado que el talento deportivo puede ser compartido entre familiares. Francisco, actualmente clasificado en el puesto 23 del ranking ATP, y Juan Manuel, ubicado en la posición 178, han hecho notar su presencia en el ámbito internacional del tenis.

Francisco Cerúndolo ha ganado hasta el momento dos campeonatos, mientras que Juan Manuel Cerúndolo se destacó al obtener el título del ATP 250 de Córdoba en 2021. En 2022, Juan Manuel llegó a estar entre los 100 mejores jugadores del mundo, aunque su clasificación actual ha descendido.

John y Patrick McEnroe

John y Patrick durante la Laver Cup (Reuters/Andrew Boyers)

John McEnroe y su hermano Patrick McEnroe han dejado una huella notable en el mundo del tenis. John, conocido por su temperamento en la cancha y habilidad, alcanzó el número 1 del mundo, acumulando 77 títulos, entre ellos 7 de Grand Slam. Patrick, mientras tanto, se coronó en el torneo de Sídney, llegó a ser el número 28 del mundo y fue el último capitán del equipo estadounidense en levantar una Copa Davis.

El impacto de ambos hermanos en el tenis no ha pasado desapercibido. John McEnroe, con una carrera llena de éxitos y momentos polémicos, se destacó no solo por sus victorias, sino por su estilo de juego y carisma. Por su parte, Patrick McEnroe, aunque no tan laureado como su hermano mayor, tuvo una carrera respetable que culminó en su rol de capitán del equipo estadounidense de la Copa Davis, llevando al equipo a la victoria en 2007, un logro significativo en su carrera.