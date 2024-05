La preocupante imagen de Novak Djokovic en su último partido: “No es bonito sufrir así en la cancha”

Novak Djokovic temblando en su último partido

Novak Djokovic fue eliminado en las semifinales del ATP de Ginebra (Suiza) en manos de Tomas Machac. El checo le ganó en tres sets (6-4, 0-6 y 6-1) y lo dejó sin otra final en el circuito que lidera como N° 1 del mundo esta temporada. Más allá del traspié en la previa al debut en Roland Garros este domingo frente al francés Pierre-Hugues Herbert, Nole dejó una imagen que desató la preocupación de todos los fanáticos.

En un período de descanso, se mostró tembloroso y apesadumbrado. Incluso dio muestras de mareos y estar evidentemente bajo mucho estrés y atravesando un golpe de calor. Después del match, el propio serbio mencionó: “Cuando llegué aquí esperaba jugar más de un partido y jugué tres. Pero desearía poder sentirme mejor. No es bonito sufrir así en la cancha. Es difícil concentrarse en el tenis cuando tienes otras cosas en mente. Sólo espero estar listo y con buena salud para Roland-Garros”.

Luego de perder el primer set, el tenista de 37 años pidió asistencia médica y ayudaron a bajar sus calores con toallas con hielo, algo poco común teniendo en cuenta que en Ginebra hacía solamente 17 grados y Djokovic ni siquiera suele pedir ese tipo de refresco en Australia con 40 grados de temperatura. Ese parate lo ayudó a ganar siete games seguidos, aunque en el tercer set el checo se impuso con facilidad.

Nole fue pesimista respecto a lo que será su actuación en Roland Garros: “Por supuesto que estoy preocupado. Este año no he jugado nada bien, salvo algunos partidos aquí y allá. Las cosas son como son. No me veo como favorito en París. Intentaré tomar los partidos uno tras otro. No tuve una gran noche y hoy fue difícil. Tuve sensaciones horribles durante la primera parte del partido. No quiero quitarle mérito a Tomás (Machac), que merecía su victoria, pero no sé qué pensar de este partido. Prefiero olvidarlo. Tampoco sé cómo pude ganar el segundo set”.

Djokovic se despidió de Suiza con la frustración a cuestas, incluso después de haber saboreado su victoria número 1.100 en el día de su cumpleaños (22 de mayo) frente al alemán Yannick Hanfmann (6-3 y 6-3). Se convirtió a los 37 años en el tercer tenista de la historia de la Era Abierta en alcanzar esa marca: los otros fueron el norteamericano Jimmy Connors (1.274 triunfos) y el suizo Roger Federer (1.251).

Con otro humor y semblante, había declarado luego del pase a cuartos de final: “La clave fue el cumpleaños. El cumpleaños probablemente no sería lo mismo si no hubiera ganado el partido, pero es bonito estar aquí por primera vez en este torneo, con mi familia viniendo a apoyarme también. He crecido con mi tía, mi tío y mis dos primos la mayor parte de mi vida. Últimamente no tenemos la oportunidad de vernos mucho, así que es muy agradable. Estoy pasando un rato muy agradable en la pista, pero también fuera de ella”.

Aunque restan disputarse varios torneos, Djokovic continúa sin protagonizar finales en lo que va del año, algo que no sucede desde 2006 (desde 2007, año en que disputó los duelos decisivos en Indian Wells y el US Open, siempre jugó al menos una final).

Nole perdió en las semifinales del Abierto de Australia ante el italiano Jannick Sinner, fue derrotado por el italiano Luca Nardi en la tercera ronda de Indian Wells, cayó también en semifinales frente al noruego Casper Ruud en Montecarlo y venía de ser eliminado por el chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda de Roma.