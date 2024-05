La espectacular chilena de Garnacho que provocó un festejo eufórico con sus compañeros en la práctica del Manchester United

La chilena de Alejandro Garnacho y festejo eufórico con sus compañeros del Manchester United

Este viernes, el Manchester United jugará la final de la FA Cup ante su archirrival, el City, que viene de conseguir su cuarta Premier League al hilo. En la previa al clásico se vio un lujo de Alejandro Garnacho en el elenco rojo. Fue en un fútbol tenis en el que el delantero volvió a mostrar sus espectaculares dotes con la pelota y las imágenes captadas por el equipo de prensa de su club se subieron a sus redes sociales y se volvieron virales.

Una vez que la pelota cayó en su campo, un compañero se la bajó a Garnacho que se vio exigido porque no podía dejarla picar y recurrió a una chilena. El punto se festejó de forma eufórica por el punta argentino de 19 años y a la celebración se sumaron los otros dos integrantes del United con los que conformó el equipo.

La pirueta de Garnacho no es casualidad y es una muestra de que suele ensayar las chilenas. Cabe recordar que esta temporada marcó un golazo con esa maniobra acrobática, aunque fue más espectacular porque la hizo completamente en el aire. Fue en el encuentro ante el Everton que fue victoria 3-0 de visitante.

El entrenador del United, Erik ten Hag, Garnacho se ganó la titularidad producto de su dinámica con el cambio de ritmo, velocidad y el peligro que genera en el área rival ya que suele cambiar los perfiles para rematar sin problemas.

El golazo de chilena de Alejandro Garnacho para el Manchester United ante el Everton

En la temporada que se cerrará mañana, Garnacho marcó nueve goles y brindó cinco asistencias en los 49 partidos que jugó. Fue su mejor ejercicio desde que integra el primer equipo y tuvo momentos altos lo que lo consolidaron en el once inicial. En el elenco rojo tiene un global de 14 tantos y 9 pases gol en 85 encuentros.

Alejandro, nacido en España el 1 de julio de 2004 y de madre argentina, tiene un contrato con el United que terminará en junio de 2028. En el venidero ejercicio con su equipo se focalizarán en la competencia local ya que terminaron octavos en la Premier League y quedaron afuera de las competiciones europeas.

Hace once años que el United no gana una Premier League y buscará reivindicarse. De momento, el conjunto donde también juega el argentino campeón mundial en Qatar 2022, Lisandro Martínez, tendrá una final de la FA Cup que valdrá doble al medirse ante su rival de siempre y con el plus de que es el reciente campeón de liga, que tiene a otro consagrado en la última Copa del Mundo, Julián Álvarez.

Luego Garnacho viajará hacia la Argentina ya que se sumará a los entrenamientos de la Selección, pues integra la lista de convocados de Lionel Scaloni para los amistosos previos a la Copa América. El certamen se disputará del 20 de junio al 14 de julio en los Estados Unidos y el equipo Albiceleste defenderá el título conseguido en Brasil el 10 de julio de 2021, en la final ganada ante el combinado local nada menos que en el Estadio Maracaná.