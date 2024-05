El Ogro Fabbiani comparó la falta de gol de Riestra con la racha negativa que sufrió Cavani en Boca: “Nos está pasando a nosotros”

En su primera temporada en la Liga Profesional de Fútbol, Deportivo Riestra cayó como local 2-0 ante Rosario Central y sumó su tercera derrota en fila. Luego del encuentro que se disputó este sábado en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, Cristian Fabbiani realizó una curiosa comparación al analizar la inefectividad de su equipo en el arco contrario.

“Lo único que me deja tranquilo es que generamos situaciones, yo creo que estamos pasando una rachita negativa, pero dependemos de que entre una. Hoy tuvimos entre nueve y diez, con la del penal y no entró. Estaría intranquilo si no generamos nada, pero el equipo vuelve a generar”, indicó el Ogro en conferencia de prensa.

Luego, el ex futbolista de Lanús, Newell’s y River Plate ahondó sobre la ineficacia de Riestra, que hace tres fechas que no marca un gol y lo comparó con una racha adversa que tuvo Edinson Cavani, delantero estrella de Boca Juniors: “En su momento esto le pasó a Cavani y hoy nos está pasando a nosotros, entonces lo único que tenemos que estar es tranquilos y no perder la paciencia. Somos uno de los equipos que genera mucho y que convierte poco. Pero bueno, ya se le va a abrir el arco a los delanteros”.

El goleador uruguayo de 37 años pasó por una mala racha durante la Copa de la Liga en la que recibió cuestionamientos, pero con el correr de los partidos, el Matador terminó siendo importante para el equipo de Diego Martínez y lleva convertidos 14 goles en 32 partidos.

* La victoria de Rosario Central ante Deportivo Riestra como visitante

Llevando las declaraciones de Fabbiani a los números fríos, Riestra generó 19 remates totales ante Central de los cuales seis fueron efectivos al arco. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Ángel Russo aprovecharon sus oportunidades y abrieron el marcador a los 9 minutos con el tanto de Luca Martinez Dupuy y ampliaron a los 88′ con un tanto de Fabricio Oviedo. El Malevo desperdició un penal en los pies Milton Céliz en el cierre del encuentro.

Con esta derrota, Riestra suma 3 puntos (la victoria ante San Lorenzo) en la Liga Profesional y está, al día de la fecha, penúltimo en la tabla de los promedios del descenso, delante de Independiente Rivadavia de Mendoza. En cuanto a la anual, que determina el segundo descenso, el equipo de Fabbiani le lleva 10 puntos de diferencia al último, que es Tigre.

En la cuarta jornada de la Liga Profesional, Riestra visitará el sábado 1 de junio a Racing en Avellaneda y recibirá el jueves 13 a River Plate. En tanto que Central será local en el Gigante de Arroyito ante Lanús el domingo 2 de junio y visitante de Godoy Cruz el miércoles 12.