La tajante decisión de Diego Martínez con Darío Benedetto tras su cara a cara en el entrenamiento de Boca

Benedetto y Martínez: la historia de un cortocircuito (fotobaires.arg)

“Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción eran los que viajaron, los que mejor nos iban a representar y que más disponibles estaban para este partido”.

No pareció una frase de ocasión la de Diego Martínez en la conferencia de prensa tras la remontada de Boca en Santiago del Estero, donde terminó cosechando un triunfo por 4 a 2 por la Liga Profesional. Algo había ocurrido entre el entrenador y el delantero y referente, y los detalles se fueron conociendo con el correr de la semana. El punta había festejado su cumpleaños número 34 el jueves pasado en un salón privado de Puerto Madero, pero lo que en realidad fastidió al DT fue notar que el 9 apareció en la sala de kinesiología al día siguiente y disparó una frase burlona: “Noches alegres, mañanas tristes”, según la versión revelada por ESPN.

En pos de modificar el panorama y “aclarar los tantos”, el ex atacante de Arsenal, Defensa y Justicia y Gimnasia de Jujuy se reunió cara a cara con el orientador y ambos mantuvieron un diálogo “en buenas términos”. No obstante, el conductor del grupo no se movió un centímetro de su postura, al menos por ahora: no lo incluyó en la lista de concentrados de cara al duelo del sábado ante Talleres en La Bombonera.

Aún con la baja de Luca Langoni por lesión, el Gigoló convocó en ofensiva a Cristian Medina, Kevin Zenón, Vicente Taborda, Juan Cruz Payal, Lucas Janson, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Nacho Rodríguez e Iker Zufiaurre. Pero no al Pipa. Según pudo saber Infobae, la determinación sobre la continuidad de Benedetto en el club pasará pura y exclusivamente por el cuerpo técnico, así como, por caso, fue Martínez quien decidió dejar de tener en cuenta a Ezequiel Bullaude, quien se irá en junio tras el término de su préstamo. En el affaire Benedetto, se especula con que el 9 pueda llegar a entrevistarse con Juan Román Riquelme para pedirle rescindir el contrato que lo vincula al Xeneize hasta fines de este año, pero todavía no se comunicó con nadie del Consejo de Fútbol.

La nómina de citados publicada por el Xeneize en las redes

Benedetto sumó apenas 18 minutos en los últimos ocho compromisos del equipo (entró contra River en el duelo por los cuartos de final de la Copa de la Liga pasada en Córdoba). En las últimas semanas, se habló del interés de clubes de México (supo brillar en Xolos de Tijuana y en el América) o de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En sus dos eras en el Xeneize, suma 71 goles y 19 asistencias en 172 partidos. Además acumula seis títulos, todos locales (tres de Primera División, dos Supercopas de Argentina y una Copa de la Liga).