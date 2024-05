La fuerte confesión de Chiqui Pérez sobre la Promoción entre River y Belgrano en 2011: la jugada que pudo haber cambiado la historia

Chiqui Pérez celebra por el penal atajado de Juan Carlos Olave a Pavone en la Promoción ante River en 2011 (@fotobairesarg)

La Promoción entre River Plate y Belgrano en la temporada 2011 fue histórica porque se trató del descenso de uno de los equipos más grandes de Sudamérica. El Millonario bajó a la B Nacional luego de caer en la ida disputada en Córdoba por 2-0 y de empatar en la revancha en el Monumental por 1-1.

Pese a tener ventaja deportiva, el equipo dirigido por Juan José López perdió sin atenuantes la serie ante el Pirata, dejando aquel 26 de junio como un día negro en la historia del equipo de Núñez.

Casi 13 años después, se sigue hablando de esta “final”, aunque esta vez fue por una fuerte confesión que realizó uno de los actores principales. Se trata de Claudio Pérez , quien se refirió a un claro penal que le cometió al delantero Leandro Caruso y que el árbitro Sergio Pezzotta ignoró.

Penal no sancionado de Chiqui Pérez a Caruso en River vs Belgrano por la promoción 2011

Vale recordar que si el juez sancionaba esta pena máxima le hubiera dado la oportunidad al Millonario de ponerse 2-0 en el primer tiempo, ya que ganaba con tanto de Mariano Pavone. Además, el Chiqui estaba amonestado, por lo que una amarilla más lo habría expulsado del partido.

“Estuve a años luz de la pelota. En ese momento parecía que estuve cerca, pero estuve a años luz. Hasta el día de hoy no sé cómo no lo cobró. Una cosa es verlo por la tele o las cámaras, pero otra cosa es verlo ahí personalmente que vas a mil por hora. Es una milésima de segundo que tenés que tomar una decisión”, confesó el ex defensor de Boca Juniors.

“Lo llevé muy puesto y yo quedé resentido de la rodilla, en ese momento me dolía mucho. Cuando lo choqué, me paré y lo veo a Pezzotta señalando el córner. Me hice el boludo como diciendo: ‘¿Por qué se tira?’”, agregó en diálogo con Fox Sports, el ex futbolista que se retiró hace pocos meses tras 20 años de carrera profesional.

Chiqui Pérez y Carlos Bianchi en Boca Juniors

No es la primera vez que Claudio Pérez sorprende con sus declaraciones. En abril de 2023, hizo fuertes revelaciones sobre el último paso de Bianchi en Boca. Aunque el Xeneize llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en 2013 (fue eliminado en tanda de penales por Newell’s en Rosario), el último ciclo del Virrey al frente del equipo dejó un sinsabor. Uno de los refuerzos que en su momento el histórico DT solicitó a la dirigencia para esa campaña fue el Chiqui, quien reveló intimidades de aquella época.

El ex defensor cuestionó al cuerpo técnico que rodeaba al emblemático entrenador y aseguró que el DT nunca encontró el equipo y la forma de jugar que pretendía. “Boca tiene que tener un técnico de una trayectoria enorme y ayudantes de campo con nombre, porque estás hablando de Boca, un mundo donde son todas figuras y hay egos. Los ayudantes de Carlos eran muy buenas personas, pero para mi criterio no era momento de ellos para estar en Boca. Por ahí podían ser cabezas de grupo en otros clubes de la B Nacional, como lo fueron”, fue la sentencia firmada en el programa Boca de Selección (Radio Del Plata) por el ex defensor, en referencia a José María Castro y Marcelo Herrera, auxiliares de Bianchi en esa época.

Más tarde, amplió: “Puedo decir que no se armó un buen equipo. Bianchi nunca encontró el equipo y la forma de jugar que quería. Los técnicos ponen los muñequitos en la cancha y somos los muñequitos los que respondemos. Cuando no salen las cosas, siempre le van a echar la culpa al técnico”. Y confió: “Algunos dirigentes lo querían a Carlos, otros no”.

Cuando al Chiqui le preguntaron si era cierto que un ex compañero suyo había increpado a Bianchi con el término “viejo gagá”, aclaró: “Yo no escuché que nadie le dijera así. De haberlo hecho alguien, debía tener mucha personalidad porque era faltarle el respeto a una persona que ganó todo en Boca”. En tanto, admitió que tuvo algunas diferencias con Bianchi propias de la suplencia a la que lo sometió en cierto momento: “Cuando el jugador no juega, siempre la culpa la tiene el técnico. A él lo vi siempre igual, desde el primer día hasta que se fue. Tranquilo, nunca levantó la voz, siempre habló bien y si tenía que decirte algo, te lo decía. Fue una buena persona conmigo y me cumplió el sueño de jugar con la camiseta de la que soy hincha”.

Por último, trazó un paralelismo entre la época gloriosa de Bianchi en Boca y la de Marcelo Gallardo en River: “Él era el mejor técnico de la historia y con lo que hizo Gallardo están los dos ahí. Bianchi era el mejor por la clase de jugadores que tenía, eran jugadores que trabajaban para ganar los partidos. Gallardo lo igualó un poquito, pero creo que llegó a la mitad de lo que fue el Boca de Bianchi”.

¿BIANCHI PODRÍA HABER AGARRADO A BOCA AHORA?

“El técnico se tiene que rodear bien con los que tiene al lado. Hay muchos técnicos jóvenes que están agarrando equipos como cabeza y otros hacen sus primeras armas como ayudantes de campo. Si Carlos hubiera agarrado Boca, se tendría que haber rodeado de jóvenes con experiencia porque estamos hablando de Boca, no de cualquier club”.