La inesperada crítica de Ricardo La Volpe al Cholo Simeone: “Debe ver otro fútbol”

La Volpe: "Simeone debe ver otro fútbol

El fútbol evoluciona constantemente y las tácticas y formas de entrenar en la actualidad distan demasiado de las implementadas en las últimas décadas. Uno de los puestos que más cambió y al que se le han añadido más funciones y responsabilidades en el último tiempo es el de los laterales.

Durante una entrevista realizada en las últimas semanas, Diego Simeone destacó que los marcadores de punta hoy son los jugadores más importantes dentro de un esquema. Esta frase no fue muy bien recibida por Ricardo La Volpe, quien en su canal de Youtube Lavolpismo apuntó contra los dichos del Cholo.

Tras afirmar que el fútbol debería jugarse con 10 futbolistas para que este juego sea nuevamente más vistoso y para que los habilidosos cuenten con más espacios, producto de la evolución física dentro del deporte, el ex director técnico de la selección de México apuntó contra los dichos del hombre del Atlético de Madrid de España. “Lo que yo no entiendo es esto de que los laterales me tienen que ganar. Escuché a Simeone en las redes, un video, que cuando lo escucho me sorprendo. Simeone es un gran técnico, lleva más de 10 años en el Atlético, siempre peleando, diciendo que los laterales son los jugadores más importantes de los equipos. La verdad, debe ver otro fútbol. Tengo que decir eso. Me extraña de simeone”, comenzó su relato.

“Creo que él es más joven, pero voy a hablar del 78, cuando Menotti sale campeón. Vio a un Ortíz, un Houseman y a un Bertoni. ¿Tenían que pasar los laterales? Era muy fácil. Lo que decía el número uno en ese momento, que era Menotti, es jugá con el lateral, con el volante, con el contención, generá y dásela a aquel, que te pinta la cara. Ese era Ortíz, que lo vi en la Selección y en San Lorenzo. En el otro lado jugá con Ardiles, con Olguín y dásela a aquel que te pinta la cara. ¿Qué laterales? ¿De qué lateral me hablan?”, concluyó.

En su momento, el entrenador colchonero sostuvo que “en el fútbol de hoy, no tengo ninguna duda, que los más importante son los laterales. Si vos tenés laterales buenos, vos tenés muchas chances de ganar. Si vos tenés laterales que le cuesta, tenés más dificultades, porque el recorrido es muy largo, les pedís cerrar atrás del central, redoblar profundamente hacia adelante, que tengan precisión en los centros, que el recorrido, que estamos hablando de 80 metros No tengo ninguna duda”.

“Es la posición más difícil de todas los laterales. Si tenés laterales buenos, todo lo otro lo vas acomodando. Si querés jugar con dos medio por dentro, ellos te atacarán por afuera; si querés jugar con un interior más cerrado y el otro más delantero, de un lado vas a atacar redoblando y en el otro más posicional. Pero los laterales te dan la vida”, remató el Cholo Simeone.