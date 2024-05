Surgió de San Lorenzo, jugó en el exterior y en la pandemia empezó a vender hamburguesas en la calle: hoy es dueño de una cadena de comida rápida

Diego Jaime, tras quedar libre, decidió vender hamburguesas en en la vereda del local de sus padres (Diego Barbatto)

Diego Jaime se cataloga como un trotamundos del mundo del fútbol. Hizo gran parte de las Divisiones Inferiores en San Lorenzo y llegó hasta la Reserva. Como no pudo firmar un contrato profesional decidió emigrar rumbo a Ecuador, más precisamente a Liga de Portoviejo en 2007. Al año siguiente aceptó el desafío de viajar a Montenegro, al F. K. Budućnost. Luego pasó por Municipal de Cañar (Ecuador) y NK GOŠK Gabela (Bosnia-Herzegovina). También realizó una prolongada carrera en el Ascenso argentino, luciendo las casacas de Huracán de Comodoro Rivadavia, San Martín de Formosa, en Atlético Güemes y Deportivo Laferrere, donde terminó su carrera.

Producto de una seguidilla de desgarros, el conjunto ubicado en La Matanza decidió no renovarle el contrato. A la espera de una nueva oportunidad, y para sostenerse económicamente, decidió pedir prestada una plancha y comenzar a vender hamburguesas; una decisión que cambió su vida por completo. En plena pandemia su emprendimiento explotó y creó Morfi Burger, una marca que ya cuenta con 15 locales (se espera que antes de fin de año ese número ascienda a 20), más de 200 empleados y que se asentó como una cadenas de comida rápida en crecimiento en Argentina. En diálogo con Infobae, el ex futbolista repasa su historia.

“Se me terminó el contrato con Deportivo Laferrere. Me quedo sin club y bueno, algo tenía que hacer para cubrir los gastos. Ya tenía 32 años. Ahí es donde decido poner una plancha en la vereda, en el kiosco de mi papá en González Catán, donde hay tipo un centro comercial y pasa gente. Empecé a vender hamburguesas ahí en la vereda. Y me estaba yendo re bien. Viene la pandemia, pero yo siempre con la intención de volver a jugar. Esto lo tomaba como un pasatiempo mientras me entrenaba. Cuando llega la pandemia es un momento de incertidumbre, ¿qué íbamos a hacer? Agarro la plancha que estaba en la vereda, la meto dentro de un depósito que tenía mi papá donde guardaba la bebida, agarré el celular, WhatsApp… Yo tomaba los pedidos, los preparaba y los llevaba. Y así arranqué. Cuando me di cuenta tenía una clientela. Pasé de 10 pedidos a 20, 30, me estaba yendo bárbaro. La gente nos elegía, era algo maravilloso. Ahí es cuando digo, bueno, hay una oportunidad. Acá la vida me está dando una nueva oportunidad, a la cual me abracé, la apreté. Ese sueño hoy se transformó. Tenemos 15 franquicias abiertas, cinco aperturas programadas para lo que resta del año (NdR: una en La Plata, tres en Rosario -una en modalidad ‘auto Morfi’ y una en Lomas de Zamora). Hoy ese sueño se transformó en querer que Morfi esté en todo el país, en cada lugar, en el exterior y en el mundo. Creo que no hay límites”, comenzó su relato.

- ¿Y nunca te agarró el bichito de querer volver a jugar?

- No, me dediqué al 100% a lo que es Morfi. Hoy mi vida se basa en eso. El fútbol me dio un aprendizaje que hoy lo traslado en mi trabajo.

- Jugaste en el Ascenso y algunos clubes del exterior. ¿Lograste salvarte económicamente?

- Siempre digo lo mismo. El fútbol es el único trabajo en el que no te pagan al día. Siempre te deben un mes, dos meses. Hoy con Morfi yo encontré una estabilidad. Encontré una seguridad que con esfuerzo, con perseverancia, con constancia… Hoy mi familia vive otra realidad y por eso animo a muchas personas y a muchos futbolistas, a muchos emprendedores que están ahí analizando, viendo qué hacer, a que se animen, que se puede. Si vos sos constante, te esforzás y a tu sueño lo abrazás, lo cuidás y lo mimás, te puedo garantizar que te va a ir bárbaro.

- ¿Cómo nace la idea de Morfi Burger?

- Morfi nace de un sueño. Desde una plancha en la vereda a llevarlo adentro de un depósito, de preparar los pedidos, llevarlo y se fue transformando en una idea que se convirtió en una oportunidad, y esa oportunidad se fue transformando en un sueño. Y ese sueño hoy se hizo realidad. Tenemos 15 locales, 15 franquicias abiertas. Cinco aperturas programadas. Hoy gracias a Dios la vida me dio una nueva oportunidad. El 28 de mayo inauguramos un local en La Plata, la capital de Buenos Aires. Para mí es algo maravilloso. De una plancha en González Catán a abrir un local en la capital de Buenos Aires.

El menú de Morfi Burger cuenta con varios guiños para los futboleros (Diego Barbatto)

- ¿Es cierto que la primera plancha para hacer las hamburguesas te la prestaron?

- Sí. Había un proveedor en González Catán que te daba la plancha y te daba la mercadería y vos se la podías pagar a la semana. Arrancamos así, con una plancha vendiendo panchos, hamburguesas. Por eso digo que hay que soñar, hay que soñar en grande.

- ¿Por qué decidieron llamarlo Morfi Burger?

- Surge cuando empezamos a ver que esto podía empezar a funcionar. Dijimos ‘tenemos que tener un nombre que sea argentino, que la gente se sienta identificada’ Cuando hablás con un amigo le decís ‘¿llevo el morfi?’ o ‘No te olvides del morfi’. Esta es una marca argentina, es una empresa joven, que es dinámica. Nosotros nacimos en la pandemia. Y hoy, con el contexto del país, seguimos abriendo locales. Es una cosa maravillosa, es algo magnífico. Para mí es un orgullo.

Diego Jaime dentro de la cocina de una de los locales de Morfi Burger (Diego Barbatto)

- ¿Cuándo fue el quiebre y te diste cuenta que esto podía funcionar?

- La gente me marcó el parámetro, cuando veía que la gente nos elegía cada vez más. Teníamos que empezar a prepararnos, a esforzarnos un poco más. Dijimos “es por acá, es una oportunidad nueva que nos está dando la vida”. El cliente es lo más importante que tenemos, como nuestro personal. Entonces, cuando veíamos que había una comunión entre el cliente, el personal y nosotros, ahí dijimos vamos por todo. No nos quedemos con esto, vamos por más.

Nosotros arrancamos sin plata. Esa es la realidad. Nosotros arrancamos sin capital. Por eso le digo a la gente que se anime. Porque si vos estás convencido de lo que estás haciendo, y vas y golpeás puertas, y te entusiasmás, y hacés las cosas bien, te puedo garantizar que te va a ir bien. Vas a poder cumplir tus metas.

- Varios de los nombres del menú tienen un guiño para los futboleros

- Cuando se creó un menú yo me ponía en el lugar del cliente. Como yo soy futbolero, como la mayoría de los argentinos, lo relacionaba. Por ejemplo, tenemos un pancho De Paul, la hamburguesa Román, la Napoleón, la Mega diez. Ahora vamos a sacar una Miami. La Napoleón salió cuando a River le estaba yendo bárbaro. Le pusimos huevo, y la promocionamos por ese lado.

DIego Jaime jugó en el ascenso, Ecuador, Bosnia y Montenegro (Diego Barbatto)

- ¿Cuál es el secreto del éxito de Morfi Burger?

- Lo primero es que tenemos un producto espectacular, que es un producto bárbaro, abundante, a buen precio, de calidad. Trabajamos con todos proveedores líderes, Y después, el amor con el que hacemos las cosas. Somos esto, somos naturales, somos transparentes. Queremos hacer las cosas bien, queremos entusiasmar a otros a que se animen, a que pueden tener su negocio propio.

- ¿Qué meta se trazaron?

- Mi sueño, y el de todo mi equipo, es convertirnos en la 4.ª marca líder de Argentina. Hoy no tenemos límites, entonces estamos trabajando para eso. Con seriedad, con la responsabilidad que se necesita. Yo lo traslado al fútbol, y queremos competir al máximo nivel. Nos estamos preparando, estamos en la pretemporada para jugar en las grandes ligas. Por ejemplo, el 30 y 31 de mayo está la Expo Franquicias, que se lleva adelante en La Rural, donde Morfi va a tener su su propio stand.

Queremos estar en cada parte de Argentina, en cada pueblo, en cada ciudad. También poder salir al exterior, Latinoamérica, Europa. Creo que no tenemos límites. Va a depender de nosotros, va a depender de mí, de todo lo que lleve adelante. Así que ese es mi sueño, es mi meta. También ser feliz, disfrutar de todo esto, de lo lindo que nos está pasando; y entusiasmar a la gente, que también se anime a proyectar, que se puede puede cambiar la vida.