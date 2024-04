Liverpool sufrió una derrota histórica y se complicó en la pelea por la Premier League: de la burla del Everton a las disculpas de Kloop

Hace menos de un mes, Liverpool era el único equipo de Inglaterra que estaba en carrera para lograr los cuatro títulos de la temporada, luego de levantar la Copa de la Liga. Hoy, probablemente, se acaba de despedir del último que le quedaba con la Premier League. La histórica derrota contra Everton por 2-0 con los goles de Jarrad Branthwaite y Dominic Calvert-Lewin en un cruce pendiente de la fecha 29 lo alejó de la pelea y el Manchester City puede desplazarlo del segundo lugar este jueves si logra un triunfo contra Brighton como visitante.

Inicialmente, el encuentro se debía disputar en el tercer fin de semana del mes pasado, pero la participación de los Reds en la FA Cup obligó a la postergación del derby de Merseyside. Allí comenzó el principio del fin. La derrota en Old Trafford contra Manchester United por 4-3 en el tiempo suplementario el 17 de marzo lo sacó de competencia en cuartos de final e inició una pesadilla que concluyó con su tercera caída en los últimos cinco partidos (dos victorias) sumado a su sorpresiva eliminación en idéntica instancia de la Europa League, donde era favorito al título, contra Atalanta.

El agravante de esta actualidad habla del presente de un equipo que, justamente, tenía como principal activo su templanza para revertir resultados adversos al comienzo del curso. Nunca pudo remontar los cruces cuando empezó perdiendo en el trío de derrotas, dos de ellas como local, y tampoco pudo meter goles. En ese sentido, el último traspié no fue uno más: fue la primera derrota de Jürgen Klopp en Goodison Park (dos victorias y cinco empates), estadio de su contrincante, y la primera victoria del Everton ante Liverpool como local en 14 años por Premier League.

Es la segunda derrota de Kloop ante Everton, la primera en Goodison Park (REUTERS/Carl Recine)

Según precisó el estadígrafo Mister Chip, la última alegría de los Toffees con su gente sucedió el 17 de octubre de 2010 por 2-0. La autoría de los goles guarda una profunda relación con el presente porque fueron convertidos por Tim Cahill y Mikel Arteta, este último actual entrenador del Arsenal, líder de la Premier League con 77 puntos: “Termina así la que era, hasta hoy, la racha vigente más larga de un equipo local sin ganarle a un determinado rival en Premier League”. No alcanzó al récord de Manchester United con 23 compromisos invicto en Birmingham ante Aston Villa entre 1996 y 2022.

La preponderancia del derby marcó el pulso de la carrera hacia el título y los hinchas del Everton aprovecharon el marcador positivo para burlarse del rival que acaparó los diarios durante las nueve temporadas del ciclo de Kloop. Con la derrota consumada para el elenco de Alexis Mac Allister (jugó los 90 minutos), empezó a escucharse un cántico que bajaba de las tribunas con un claro destinatario: “Perdiste la liga en Goodison Park”. Fue el segundo triunfo del club ante el Liverpool del entrenador alemán. La única alegría se había dado en febrero de 2021, también por 2-0 en Anfield.

En conferencia de prensa, el conductor de los Reds se disculpó con los hinchas y sentenció qué requiere su equipo para tener una mínima esperanza en el campeonato: “Necesitamos una crisis en el City y en el Arsenal, y necesitamos ganar partidos de fútbol. Si ellos empiezan a perder todos sus partidos y nosotros hacemos lo que hemos hecho esta noche, entonces nada cambiará”.

“Realmente lo siento por la gente. Lo siento mucho. No tengo ningún buen pensamiento en absoluto. Muy decepcionado y frustrado. No fue lo suficientemente bueno. Dejamos que el partido se desarrollara como quería el Everton. ¿El segundo gol? Estoy bastante seguro de que podríamos haberlo defendido mejor. No fue la actuación más inspirada de todos los tiempos”, declaró.

Los fanáticos gozaron a los Reds, que quedaron muy relegados en la pelea de la Premier League

Liverpool quedó segundo en la Premier League (74 puntos), pero Manchester City (73) puede superarlo este jueves desde las 16 (hora argentina) en otro cruce postergado. Cabe destacar, los Ciudadanos son los únicos de esa nómina que aún tienen un asterisco contra Tottenham, que se jugará en la semana previa a la última fecha. Si gana todos los partidos de acá al final, será campeón.

Con un parcial de cuatro victorias, cuatro derrotas y un empate en los últimos nueve duelos, Liverpool buscará dejar atrás la pérdida del clásico en manos del Everton en la mañana de este sábado, cuando enfrente al West Ham en Londres desde las 8:30 (hora argentina). Por otro lado, Everton se alejó de los puestos de descenso y quedó en la 16° colocación con 33 puntos, a 8 del último que baja de categoría (Luton Town), y también este sábado se medirá a Brentford como local desde las 13:30.

Qué rivales le quedan a Arsenal, Liverpool y Manchester City en la Premier League

Arsenal (77 puntos): Tottenham (V), Bournemouth (L), Manchester United (V) y Everton (L)

Liverpool (74 puntos): West Ham (V), Tottenham (L), Aston Villa (V) y Wolverhampton (L)

Manchester City (73 puntos): Brighton (V), Nottingham Forest (V), Wolverhampton (L), Fulham (V), Tottenham (V) y West Ham (L)

* V: visitante

* L: local