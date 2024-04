Tras renunciar al Barcelona, Xavi habría decidido continuar como DT: los motivos que lo llevaron a cambiar su postura

Xavi Hernández levantó dos títulos como DT de Barcelona (EFE/Alejandro García)

Las dos derrotas consecutivas del Barcelona en cuestión de días echaron por tierra los dos últimos objetivos ambiciosos que le quedaban al club: la Champions League y la Liga de España. La eliminación ante París Saint-Germain (PSG) y el traspié frente a Real Madrid dieron por finalizada la ilusión por quedarse con alguno de esos trofeos, luego de que la Casa Blanca se alejara a 11 puntos en el torneo local con solo 18 por disputar y, en medio de una semana negra para el elenco de Cataluña, la afición puede tener una gran noticia de cara a la próxima temporada.

El periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, oficializó que Xavi Hernández estaría a un paso de cumplir su contrato hasta 2025, a pesar de haber comunicado su renuncia el 27 de enero pasado a partir del final de la presente temporada: “¡Xavi ha decidido cambiar de opinión y seguir como entrenador del Barcelona! Acepta las condiciones del Barça y seguirá como entrenador”.

Esas condiciones aludidas por Romano están relacionadas a lo manifestado por el diario español Sport, quien aseguró que el presidente, Joan Laporta, no le iba a extender un “cheque en blanco” al ganador de 4 Ligas de Campeones como jugador del Blaugrana. Uno de los límites se traza en las incorporaciones porque el periódico afirmó que “no habrá muchos fichajes” por los impedimentos del Fair Play Financiero y “la plantilla será muy similar a la actual”. Uno de los nombres que circula para reforzar el equipo es Luis Díaz, estrella del Liverpool, mientras PSG sigue de cerca a la joya de La Masía, Lamine Yamal.

Vale destacar, la dimisión al cargo a partir de junio próximo había sido comunicada por el propio conductor en conferencia de prensa después de una dura derrota 5-3 ante Villarreal como local, encuentro que iba ganando 3-2 a falta de pocos minutos para cumplir el tiempo reglamentario: “Es una situación de tener sentido común y he decidido que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça”.

* El día que Xavi comunicó su renuncia como DT del Barcelona

Xavi caratuló la decisión como “irrevocable”. “El club necesita un cambio de dinámica. Lo mejor es irme el 30 de junio”, sentó en charla con los periodistas. Y añadió: “La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo y es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta el punto que dices que no tiene sentido continuar. Y es así, lo tengo decidido hace tiempo y es una situación que ya afecta al club. Y entonces tengo que decidir que me marcho el 30 de junio, sin más”.

La mejor respuesta a las palabras de Xavi Hernández fueron encontradas en la cancha. El plantel lo salió a defender con una racha de 13 partidos sin perder (10 victorias y 3 empates). A partir de ese momento, inició a plantearse seriamente la continuidad del DT que había renovado su vínculo en 2023 hasta el 30 de junio de 2025 tras ser campeón de La Liga y la Supercopa de España. Y Laporta insistió para concretar este final, según remarcó Fabrizio Romano.

Asimismo, el diario catalán Sport indicó que Xavi quería garantías del proyecto deportivo porque quiere fichajes de primer nivel y el club le planteó un escenario que lo convenció. “Aunque el contexto financiero no será ideal en ningún caso, la entidad culé tiene previsto ejecutar varias operaciones que otorguen algo de margen de maniobra para acometer fichajes”.

"Última hora: ¡Xavi ha decidido cambiar de opinión y seguir como entrenador del Barcelona! Después de la reunión de esta noche y de que Laporta insistiera para que se quedara, Xavi acepta las condiciones del Barça y seguirá como entrenador. Pasos formales a seguir", escribió Fabrizio Romano

La decisión quedó revertida este miércoles a partir de distintas conversaciones llevadas a cabo por el orientador junto a Laporta y el Director Deportivo, Deco, en compañía del vicepresidente deportivo Rafael Yuste y de Alejandro Echevarría, persona importante de la cúpula deportiva.

Xavi Hernández, de 44 años, asumió el mando del Barcelona en noviembre de 2021 en reemplazo del neerlandés Ronald Koeman. Dirigió 136 duelos con 85 victorias, 28 derrotas y 23 empates.

En lo inmediato, le restan seis partidos a la presente temporada. Deberá enfrentar a Valencia, Girona, Real Sociedad, Almería, Rayo Vallecano y Sevilla. Tiene la obligación de ganar para asegurar el segundo lugar del campeonato, clasificatorio a la Supercopa de España 2025. Actualmente, ocupa ese peldaño con solo dos puntos de ventaja frente al tercero, Girona. La victoria será el único antídoto para postergar la coronación del Merengue o alimentar la esperanza utópica de retener el título logrado en 2023.