La Brujita Verón contó una historia inédita de la primera arenga de Lionel Messi como capitán de la Selección en el Mundial 2010

Juan Sebastián Verón reveló cómo fue la primera arenga de Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010

Juan Sebastián Verón recordó cómo fue la primera arenga de Lionel Messi como capitán de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. La Brujita contó detalles desconocidos de la charla que el crack rosarino les dio a sus compañeros a dos días de cumplir de 23 años. El entrenador de ese equipo era Diego Armando Maradona, quien primero le dio a Leo la casaca con el dorsal número 10 y luego la cinta de capitán. Fue para el tercer encuentro del Grupo C, ante Grecia, cuya victoria la selló el tanto de Martín Palermo.

Javier Mascherano había sido el capitán en los dos primeros encuentros que también fueron triunfos, 1-0 contra Nigeria, y 4-1 frente a Corea del Sur. Con la clasificación y el primer puesto asegurados, para el encuentro ante los helenos Maradona dispuso de varios cambios y le dio descanso al Jefecito. Fue así que Messi fue designado capitán y en la previa tuvo la obligación de hablarles a sus compañeros en el vestuario, en la tradicional arenga.

Uno de los que jugó ese partido fue Verón, quien recordó aquel momento. “Se trabó en algún momento”, confesó la Brujita en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!. “Es normal. No es fácil hablar delante de un grupo y menos en esa situación. No lo ayudamos. Salió bien”, añadió el actual presidente de Estudiantes de La Plata. Además, contó acerca de su relación con el capitán del Inter Miami. “Hace mucho no hablo”, reconoció.

En dicho duelo que Argentina se impuso 2-0 ante Grecia, el actual entrenador de River Plate, Martín Demichelis, abrió el marcador a los 77 minutos. En el final, Palermo decoró el resultado luego de capturar un rebote del arquero tras un remate de Messi.

Lionel Messi y Juan Sebastian Verón en el partido ante México, por los octavos de final del Mundial Sudáfrica 2010 (AFP PHOTO / FRANCK FIFE)

Verón había jugado los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, pero estuvo ausente en Alemania 2006, cuando atravesaba un gran momento en el Inter de Milán. En ese momento tenía 31 años y al poco tiempo regresó a Estudiantes de La Plata, y bajo la dirección técnica de Diego Simeone fue campeón del Torneo Apertura de aquel año después de ganarle el desempate a Boca Juniors, por 2-1 en Vélez.

Luego del gran nivel demostrado en el Pincha, con el que obtuvo también la Copa Libertadores en 2009, se ganó un lugar en las convocatorias que Maradona hizo con jugadores del plano local para disputar amistosos previos al Mundial. Fue así como finalmente logró meterse en la lista definitiva y con 35 años disputó su última Copa del Mundo.

Ese equipo argentino después venció 3-1 a México en los octavos de final, pero en la siguiente ronda fue eliminada tras una durísima derrota por goleada 4-0 frente a Alemania. Verón siguió jugando en el Estudiantes y de hecho ganó otro título en el Torneo Apertura 2010, aunque nunca más volvió a la Selección. Con el elenco nacional no logró ningún título, pero dejó su sello, en especial en los procesos a cargo de Daniel Passarella y Marcelo Bielsa.

En 2012 se retiró y tuvo dos esporádicos retornos: el primero en 2014 y el segundo en 2017, cuando con 42 años participó en cinco partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se convirtió en el futbolista más longevo en jugar el principal torneo sudamericano.