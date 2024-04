Escándalo en Brasil con Kennedy, el verdugo de Boca en la Libertadores: fue separado del plantel tras armar una fiesta en la concentración

John Kennedy fue el autor que le dio la última Copa Libertadores a Fluminense frente a Boca Juniors (AP Foto/Bruna Prado)

John Kennedy pasó a la historia por ser el hombre que le dio la última Copa Libertadores a Fluminense en la final que disputó ante Boca Juniors en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El platinado delantero anotó un golazo a pocos minutos de haber ingresado y regó de gloria el suelo carioca, dejando la tristeza para el equipo argentino. Ahora, no está atravesando su mejor momento: el verdugo xeneize fue separado del plantel por un acto de indisciplina.

A través de un comunicado oficial, Fluminense informó: “Los atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur y Alexsander fueron retirados por actos de indisciplina cometidos durante la concentración del partido contra Vasco, y no viajarán hoy para competir en el partido contra Cerro Porteño, en Paraguay, y contra Corinthians, en Sao Paulo”.

Los medios brasileños se hicieron eco de la bochornosa noticia que sacudió al fútbol local. Según precisó el portal Globo Esporte, el cuarteto de futbolistas del Flu habría ingresado mujeres al hotel de concentración y organizaron una fiesta en la que se sobrepasaron los límites. Al parecer, algunas personas alojadas en el hotel advirtieron los ruidos molestos y fue entonces que se constató la presencia de femeninas que no estaban registradas.

El comunicado del Flu para informar la situación de los futbolistas implicados

La situación generó un fuerte descontento en el cuerpo técnico, el seno del plantel y la directiva, puesto que habían definido concentrarse para evitar las salidas nocturnas en los días previos a los partidos oficiales. Desde la comisión directiva del club tricolor no quisieron ahondar en detalles sobre el futuro de los cuatro futbolistas, que a priori quedarán fuera de la consideración de Fernando Diniz.

Solamente Kennedy había entrado en la victoria 2-1 ante Vasco, sobre el final del encuentro (minuto 87), por el argentino Germán Cano. En tanto que Aleksander (20 años) y Kauã Elias (18) permanecieron en el banco, mientras que Arthur (19) fue el único que quedó fuera de los suplentes.

En lo que va del año, el atacante de 21 años que jugó el Preolímpico de Venezuela con la Sub 23 de Brasil (la Verdeamarelha perdió el último partido con Argentina y no se clasificío a París 2024) lleva 7 partidos entre el Campeonato Carioca, Recopa Sudamericana, Brasileirao y Libertadores, siendo este último certamen en el que todavía no sumó minutos. Le anotó su único gol a Botafogo por el torneo estadual.

Fernando Diniz separó a cuatro futbolistas del plantel de Fluminense por meter mujeres al hotel de concentración

Kennedy acumula un historial de problemas disciplinarios, que en 2022 llevaron a Fluminense a descenderlo al equipo Sub 20 y después cederlo al Ferroviario, un club que juega en la tercera categoría nacional. En marzo de 2023, Diniz lo repescó y en la Libertadores se consagró. Ahora este suceso ha vuelto a poner todas las miradas en su comportamiento.

Luego del empate (2-2) con Bragantino en el debut por el Brasileirao, el Flu se recuperó contra Vasco tras la caída ante Bahía como visitante. Además, también sacó cuatro puntos sobre dos encuentros disputados en el Grupo A de la Copa Libertadores, producto de su empate (1-1) en Perú ante Alianza Lima y el triunfo (2-1) en casa ante Colo Colo de Chile. El próximo jueves, el cuadro conducido por Diniz visitará a Cerro Porteño en Asunción (arrancará a las 19), duelo en el que puede llegar a encaminar la clasificación a octavos de final. En tanto, el domingo visitará a Corinthians en San Pablo por la liga brasileña.