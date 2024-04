La particular teoría de Ruggeri sobre el error de Marcelo Herrera que derivó en el gol de Cavani en el Superclásico

La crítica de Oscar Ruggeri a Andrés Herrera por su error en el Superclásico

Hubo tres situaciones meridianas en el Superclásico que Boca le ganó a River 3-2 en Córdoba para avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga. Una, el empate de Miguel Merentiel en el tiempo de descuento del primer tiempo, tras el desborde a pura potencia y velocidad de Luis Advíncula. Dos: el tanto anulado de Cristian Lema en contra, con el duelo 1-1, en el amanecer del complemento y a instancias del VAR, que interpretó que el balón no traspasó la línea del arco al momento del manotazo de Chiquito Romero. Y tres, el grito de Edinson Cavani a los 17 minutos de la segunda etapa, exprimiendo el error de Marcelo Herrera.

Esa conquista fue un empujón de confianza para el Xeneize, que en ese momento ya jugaba mejor. Y enseguida asestó el golpe de nocaut con el 3-1, otra vez de Merentiel. En consecuencia, el Yacaré Herrera, de 25 años, con pasado en San Lorenzo, quedó marcado en esa acción en la que, por no querer sacar la pelota de los límites del campo, retrocedió, se abrió, rechazó defectuosamente, y la dejó viva en los pies de Kevin Zenón, quien envió un centro preciso a la cabeza de Cavani, para que sacara el arco y la flecha imaginarios para celebrar.

La falla fue motivo de debate en el programa F90 de ESPN y Oscar Ruggeri fue uno de los que atacó al lateral, con una llamativa teoría. Cuando Sebastián Vignolo, conductor del ciclo, le preguntó si hoy Boca juega mejor que River, el ex defensor no dudó: “Sí, sí, está bien, está bien. Ha mejorado muchísimo, muchísimo”. Fue ahí cuando se distrajo con el monitor e interrumpió el análisis. “Estaba mirando esa jugada. ¿Viste la de Herrera?”, prologó. “La que deja corta”, acompañó el Pollo. “Te voy a explicar, ¿sabés por qué pasa?”, introdujo el Cabezón, mientras Federico Bulos intervino: “Sacala afuera”.

* La jugada que dejó marcado a Herrera y el grito de Cavani

“¿Sabés por qué no la tiran al lateral? Porque les da vergüenza. A todos nos pasó o nos pasa. Tirala afuera porque estás mal parado”, arriesgó el campeón del mundo con Argentina en México 86. “Primero, si la cubría, no sé si no se iba afuera”, siguió con su teoría. El Mono Navarro Montoya, en la otra vereda de la discusión, ofreció una mirada diferente. “No la tiene que tirar al lateral, Cabezón. Tenía tiempo de jugarla”, refutó el ex arquero.

Herrera, de mejor prestación ofensiva que ofensiva, incluso tuvo la posibilidad de firmar el 2-0 en la primera parte con una proyección y un remate que Romero sacó por encima del larguero. Pero su jornada se derrumbó con el error. Y terminó siendo reemplazado por Santiago Simón a 11 minutos del epílogo. Con el citado lateral-volante, Milton Casco y Agustín Sant’Anna como competidores en el puesto, ¿cuánto lo condicionará el rechazo fallido que resultó clave en el desarrollo del Superclásico?