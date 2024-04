Después de la caída de River en el Superclásico, una gloria del fútbol alemán postuló a Demichelis como candidato a dirigir al Bayern Múnich

Demichelis, en el estadio Mario Alberto Kempes, durante el Superclásico (Mario Sar)

Martín Demichelis perdió en Córdoba su primer partido como DT de River ante Boca: fue 3-2, luego de haber comenzado en ventaja por el gol de Miguel Borja. Después, Miguel Merentiel (por duplicado) y Edinson Cavani le dieron al Xeneize el pasaje a semifinales de la Copa de la Liga, instancia en la que se medirá ante Estudiantes. en el medio, la polémica por el tanto de Cristian Lema en contra que resultó anulado por el VAR, al interpretar que al momento del manotazo de Chiquito Romero el balón no había traspasado del todo la línea.

“Creo que hicimos un buen primer tiempo, en el que hasta el tiro libre de Zenón no gravitaron. Teníamos la posesión. Los partidos, especialmente los Superclásicos, se viven con muchísimas emociones, para bien o mal. Ellos encontraron el gol, que los pone mejor anímicamente en el segundo tiempo. Hacemos la jugada preparada que casi nos da la ventaja. No termina siendo gol. Ellos volvieron a salir fortalecidos mentalmente y de una jugada que no pudimos rechazar nos hicieron el segundo. Cuando nos quisimos acomodar nos volvieron a golpear. Seguimos yendo para adelante, pero no nos alcanzó”, analizó el entrenador, de 43 años, que ya buscó enfocarse en el duelo del miércoles ante Libertad, en Paraguay, por el Grupo H de la Copa Libertadores, en el que la Banda es líder.

En ese contexto, a más de 11.500 kilómetros; en Múnich, un lugar en el que Micho es muy querido, una gloria del fútbol alemán lo postuló para dirigir al Bayern, semifinalista de la Champions League, pero que a fin de año cambiará a su entrenador, ante la anunciada partida de Thomas Tuchel. Es que el gigante europeo quiere comunicar al nuevo dueño del banco de suplentes antes de que termine abril, pero los dos principales candidatos (Xabi Alonso y Julian Nagelsmann) rechazaron el puesto. En el programa de TV Sky 90, el presentador le preguntó a Lothar Matthäus si veía al ex marcador central y mediocampista como un aspirante. Y el ex Inter de Milán, vencedor del Mundial 90 tras imponerse en la final frente a Argentina, fue contundente.

Lothar Matthäus también trabajó como entrenador y hace unos años estuvo cerca de dirigir a Racing (EFE/ Zipi)

“Tiene éxito. Sé que tiene un buen discurso, por eso me gusta el nombre”, rubricó el también DT, que hace unos años estuvo cerca de dirigir a Racing. “Tiene un pasado en el Bayern, tiene el gen del club. Y ha ganado títulos y es bien recibido por los jugadores”, completó. No obstante el deseo de Matthäus, ni Demichelis aparece al tope de la lista de candidatos en el Múnich, ni tiene en mente dejar su puesto en Núñez, donde ya ha dado tres vueltas olímpicas (Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina) y tiene contrato hasta diciembre de 2025.

Según el diario Bild, Unai Emery (52 años), hoy en el Aston Villa, y Roberto De Zerbi (42), del Brighton, aparecen como los predilectos para la dirigencia del Bayern. Y a Demichelis, quien jugó entre 2003 y 2011 en la institución, además de haber trabajado en la formación ya con el buzo de DT entre 2019 y 2021, lo ven una opción como potable más adelante. “Aún no es tan maduro ni tan experimentado”, señaló una fuente de la dirigencia, según el mismo medio. Aunque para Matthäus, tal vez, su tiempo sea ahora.