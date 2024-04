La provocadora frase de Darío Benedetto señalando a la tribuna de River tras el triunfo de Boca

El delantero de Boca hizo un comentario tras la victoria de su equipo en el Superclásico

Boca Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga tras ganarle el Superclásico a River Plate por 3 a 2 en Córdoba y los jugadores celebraron con su público por una victoria muy esperada que pone al equipo de Diego Martínez a dos partidos de sumar un nuevo título.

En medio de los efusivos festejos con los 25 mil hinchas xeneizes que coparon su sector en el estadio Mario Alberto Kempes, Darío Benedetto se acordó de sus rivales y dejó un comentario provocador que se hizo viral en redes sociales.

“Enfocá allá, están todos muertos”, sentenció el Pipa señalando la tribuna popular del Millonario, mientras una persona lo grababa con su teléfono celular. El comentario fue dirigido hacia el público de River, que se estaba retirando del estadio tras la dolorosa derrota frente a Boca.

Benedetto, de 33 años, jugó unos 20 minutos al reemplazar a Edinson Cavani, uno de los autores de los goles de Boca ante River. El Pipa, que no viene teniendo continuidad y perdió la titularidad, es uno de los “sobrevivientes” de aquella final histórica de la Copa Libertadores 2018 en Madrid y ha sido el blanco de burlas de los fanáticos del Millonario luego de su gesto contra Gonzalo Montiel, a quien le sacó la lengua tras marcar el 1-0 parcial en el Santiago Bernabéu.

No fue el único que lanzó dardos al clásico adversario, aunque los otros que lo hicieron apelaron a diferente calibre o lo hicieron con mayor sutileza. “Con esa rabia entre los dientes lo dimos vuelta. Ganamos jugando al fútbol”, remarcó Edinson Cavani, uno de los héroes auriazules, gracias a que marcó un gol y propició el 3-1 parcial de Miguel Merentiel.

* Las principales acciones de un Superclásico vibrante

También Juan Román Riquelme, presidente de la institución, supo deslizar chicanas en su raid mediático (habló con ESPN, TNT Sports, TyC y en la zona mixta). “Toda la semana estuve escuchando que Demichelis iba por su tercera victoria, y nunca escuché que Boca iba por su tercera eliminatoria consecutiva. Eso no lo pusieron. Estamos felices que en las tres veces que nos enfrentamos, siempre pasamos”, azuzó.

“Ellos jugaron de contragolpe claramente en su estadio y hoy hicieron lo mismo. Echeverri, que juega muy bien, más los dos delanteros y los otros siete de mitad de cancha para atrás, a defender”, volvió azotar. Y resultó inevitable la referencia a la cita de Martín Demichelis en aquel 1-1 de febrero. “Si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores seguramente no esté respetando la historia del club. Siempre queremos ser protagonistas”, había dicho el ex Bayern Múnich. Y la mención del número 7 de JJR10 no luce azarosa.

Pero la frase más fuerte fue la de Benedetto. Y dará tela para cortar durante toda la semana.