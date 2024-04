Drama en la Fórmula 1: un mecánico fue atropellado por un piloto en el GP de China

Un mecánico de Alpine fue atropellado por Pierre Gasly en un cambio de gomas durante el Gran Premio de China

Este domingo se corrió el Gran Premio de China de Fórmula 1 que tuvo la contundente victoria de Max Verstappen, la cuarta en cinco carreras disputadas este año que consolidó al tricampeón mundial que corre con Red Bull en la cima del campeonato. Aunque también hubo episodios que marcaron la competencia disputada en el Circuito Internacional de Shanghái, que fue sede del evento que regresó al calendario luego de cinco años tras las restricciones por la pandemia de COVID-19.

En la vuelta 12 Pierre Gasly ingresó a los boxes para cambiar sus gomas. En ese operativo bajaron el auto del francés sin que se hubiese completado el reemplazo del neumático trasero derecho. El coche cayó y la goma, aún suelta, golpeó al mecánico que además recibió otro impacto porque el piloto creyó que ya se había completado el cambio del caucho.

La instancia fue seguida en vivo por la transmisión y se vivió el drama, aunque el mecánico pudo levantarse con la ayuda de un compañero. Otro mecánico logró completar el cambio, pero la parada le demoró a Gasly 20 segundos. En tanto que el periodista de Sky Sports, Ted Kravitz, reveló más tarde que el mecánico que fue golpeado por el coche sufrió una contusión por el incidente, pero no sufrió lesiones graves. Gasly terminó la carrera en el puesto 13 y más tarde se escuchó en la radio del equipo preguntando si su compañero se encontraba bien.

El choque de Lance Stroll a Daniel Ricciardo con el auto de seguridad en pista

Más tarde, en la vuelta 21 se aplicó el auto de seguridad virtual para retirar el Stake F1 Team Kick Sauber de Valtteri Bottas, quien bloqueó al llegar a una curva, su monoposto levantó una humareda en la parte trasera y el finlandés fue el primer abandono de la carrera. Los auxiliares de pista tardaron en sacar el coche del nórdico y los comisarios deportivos ordenaron el auto de seguridad.

La carrera fue neutralizada y en esa condición Lance Stroll (Aston Martin) lo chocó a Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB Formula One Team) al llegar a la curva número 14. Los daños producidos en el coche del australiano lo obligaron a desertar.

“Tan pronto como empezamos a frenar, puedes ver su casco girar a la derecha, mirando el vértice de la curva 14, ni siquiera está mirando, y luego, cuando mira hacia atrás, está detrás de mí. No sé qué está haciendo, dónde tiene la cabeza, pero lo único que tiene que hacer es preocuparse por mí en esa situación, y claramente no lo estaba haciendo. A ver qué dice a los medios, pero si va a por mí, entonces diré más”, le dijo Ricciardo a Motorsport.

Aunque en defensa de Stroll, también hay que aclarar que delante de suyo varios pilotos debieron frenar debido a un efecto dominó que se generó ante la frenada de Verstappen. Incluso desde la cámara a bordo de Ricciardo se ve cómo le frenaron antes de llegar a la curva.

Por su parte, Stroll por radio comenzó a insultar y se quejó de que le habían frenado delante suyo de forma brusca e innecesaria. Luego explicó que no le apuntaba a Ricciardo, pero cuando desde boxes le explicaron al australiano por radio cómo había sido la maniobra, Daniel bajó el tenor, aunque también lanzó un irónico dardo: “Había empezado a calmarme poco a poco, y entones me dijeron lo que Lance piensa del incidente. Aparentemente, soy un idiota y fue mi culpa, eso me hizo hervir la sangre, porque está claro como el agua, y además detrás de un coche de seguridad”.

Debido a este incidente los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) fue sancionado con 2 puntos de la Superlicencia a Stroll. Cabe recordar que si un corredor es penalizado con un total de 12 unidades en el año será suspendido por una carrera.