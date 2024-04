La comparación de Rojo entre el Superclásico y Argentina-Brasil y el recuerdo de Nacho Fernández sobre un Boca-River histórico: “Marcó el camino”

Los cuartos de final de la Copa de la Liga tendrán una nueva edición del Superclásico. River Plate y Boca Juniors se medirán este domingo a partir de las 15.30 (hora argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para dirimir el pasaje a semifinales y Marcos Rojo junto a Ignacio Fernández palpitaron el cruce en conferencia de prensa.

El capitán del Xeneize tuvo la posibilidad de experimentar distintos derbis en una trayectoria que incluyó pasos en Manchester United, Estudiantes de La Plata, Sporting Lisboa, Spartak Moscú y la selección argentina, pero declaró que nada se asemeja a lo que se vivirá este fin de semana: “Jugué grandes clásicos a lo largo de mi carrera pero es el más importante por cómo se vive en la semana, el día previo, el día de partido, cómo moviliza a la gente y todo lo que conlleva. Es el más importante que jugué en mi carrera. No tiene comparación al Argentina-Brasil o al de Manchester, es mucho más importante”.

Tras dejar atrás una lesión que le impidió disputar gran parte de la primera fase del certamen local, Rojo ponderó la importancia de este duelo con respecto a lo que viene por el comienzo de la Liga Profesional y la continuidad de la Copa Sudamericana: “El partido del domingo es clave, puede llegar a marcar el futuro para nosotros”. “Nos encuentra en un muy buen momento. Estamos dando pasos muy importantes como equipo, como grupo. Cada vez nos sentimos mejor. Si bien venimos muy bien, necesitamos un partido importante. Ganar te puede marcar el camino”, expresó.

Con respecto a su momento personal, experimenta buenas sensaciones con su físico: “Me siento muy bien. Hice una buena pretemporada, tuve la mala suerte de la lesión. Me costó volver pero fui sumando de a poco. Me sentí muy bien el martes (1-0 vs. Godoy Cruz), jugamos gran parte con uno menos (Cristian Medina se fue expulsado), eso en lo físico afecta mucho. Estoy en uno de los mejores momentos de la parte física”.

* Nacho Fernández y la posibilidad de definir el partido en los penales

Del otro lado, Ignacio Fernández tomó la palabra ante la consulta sobre cuál fue el Superclásico que más lo marcó en su memoria y sorprendió al elegir un duelo acontecido el 30 de marzo de 2014, que fue conocido como el Ramirazo por los goles de Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini: “En la Bombonera, goles de Manu y Ramiro. Ese marcó un poco el camino de los últimos años en la historia de los clasicos. Lo vi de afuera. Me dejó bastante marcado”. Lo llamativo es que recién dos años después, comenzaría su primera etapa en el Millonario.

Nacho no se achicó ante una eventual definición desde los doce pasos, a pesar de las buenas estadísticas de Sergio Chiquito Romero en ese rubro: “No tenemos en mente los penales, sabemos que se puede dar, pero vamos a ir a buscar el resultado. Queremos ganar en los 90 minutos y vamos a intentar lograr eso con nuestras armas y nuestro juego. Trataremos de ganar en los 90′ y si no, ganar en los penales porque tenemos un gran arquero, campeón del mundo, y hay mucha confianza”.

El volante central analizó el momento actual del elenco comandado por Martín Demichelis: “Los últimos partidos hemos encontrado un mejor funcionamiento porque tenemos un gran plantel así que tenemos que seguir creciendo. Hay que seguir corrigiendo cosas y seguir mejorando porque tenemos un año muy competitivo por delante, ojalá sea con un gran resultado el próximo partido”.

Nacho Fernández con el Diablito Echeverri (REUTERS/Agustin Marcarian)

El ex hombre de Temperley, Gimnasia y Atlético Mineiro aconsejó a los más jóvenes en la antesala al duelo de eliminación directa a partido único: “Uno trata de hablarle siempre a los más chicos, este es un caso especial. Hay que transmitirle tranquilidad, hablarles, explicarles cómo se juegan y se viven esta clase de clásicos, que también lo disfruten porque es muy lindo. Muchos tienen ganas de estar en nuestro lugar”.

Nacho Fernández afirmó estar “enfocado” para este encuentro porque “el que pierde, queda afuera”. “Después se verá qué es lo que pasa en la Copa”, acotó. Vale recordar, River Plate tiene que viajar a Paraguay para enfrentarse este miércoles a Libertad por la tercera fecha del Grupo H de la Libertadores.

Por último, envió un mensaje para vivir de la mejor manera el regreso de las dos parcialidades en el Superclásico: “Volver a jugar un clásico con las dos hinchadas va a ser muy lindo, que sea todo en paz y una fiesta para el fútbol argentino porque nos merecemos eso”.