“Que el VAR lo tenga que decidir una mujer es bastante complicado”: la frase de Ramón Díaz en Brasil que lo obligó a pedir disculpas

Ramón Díaz, entrenador de Vasco Da Gama de Brasil

Vasco Da Gama cayó 2-1 como visitante ante Bragantino en la segunda jornada del Brasileirao. Sin embargo, lo que trascendió tras el encuentro que se desarrolló en el Estádio Nabi Abi Chedid fue la conferencia de prensa que brindó Ramón Díaz, entrenador argentino del elenco de Río de Janeiro.

Mientras analizaba la derrota y se mostraba disconforme por la actuación del VAR en el partido anterior de su equipo, como local ante Gremio con triunfo por 2-1, el Pelado dejó una frase que trajo mucha polémica y por la cual debió disculparse poco tiempo después.

"Que el VAR lo tenga que decidir una mujer es bastante complicado": la frase de Ramón Díaz en Brasil

“Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico...”.

Por supuesto, esta declaración fue muy repudiada y obligó rápidamente al entrenador riojano de 64 años a disculparse. “Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones, tan importante que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente del Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande”, aclaró el entrenador.

Las disculpas de Ramón Díaz por sus dichos contra la arbitra encargada del VAR en el fútbol brasileño

La jugada a la que apunta Ramón Díaz se originó en el inicio del duelo correspondiente a la primera jornada del Brasileirao, que Vasco Da Gama ganó por 2 a 1 ante Gremio gracias a los goles de David (24′) y Matheus Cocão (37′). Corrían apenas 14 minutos cuando el delantero Rossi enganchó en el vértice del área y cayó acusando un golpe del defensor tricolor Gustavo Martins.

Si bien el árbitro Flavio Rodrigues de Souza no dudó y sancionó penal, hubo un llamado del VAR para que el juez vuelva a observar la acción. Tras unos minutos de análisis desde diferentes ángulos, el colegiado modificó su decisión y desestimó la pena máxima en favor de Vasco Da Gama. Este fallo, que quedará en la historia del fútbol brasileño por ser el primero que se comunicó vía altorpalantes, fue lo que provocó el enojo del entrenador argentino.

La jugada que molestó a Ramón Díaz y disparó la polémica con la jueza del VAR

Este miércoles, Vasco Da Gama cayó 2-1 ante Bragantino y no pudo mantener su andar triunfal por la segunda fecha del Brasileirao. Ignacio Laquintana puso en ventaja a Bragantino a los siete minutos, mientras que el delantero argentino Pablo Vegetti lo igualó a los 63′. Sin embargo, el recién ingresado Vitor Naum convirtió a los 78′ para brindarle el triunfo a los dirigidos por el portugués Pedro Caixinha, que luego del empate en el debut 2-2 ante Fluminense marchan con cuatro unidades.

La próxima jornada, Vasco Da Gama volverá a actuar de visitante, esta vez afrontará una dura prueba ante un necesitado Fluminense, que solo suma una unidad. Bragantino, en tanto, jugará en su casa frente al Corinthians, otro equipo que también necesitará sumar ya que apenas tiene un punto en el Brasileirao.