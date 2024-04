El cruce de Valentini con algunos hinchas, la estrella de rock presente y la ex figura que visitó a Cavani: las perlitas de Boca-Godoy Cruz

Todo lo que no se vio de la victoria y clasificación de Boca Juniors ante Godoy Cruz

Garúa cada vez más fuerte en la Bombonera y la antesala al partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz pinta para ser otra noche épica. “Para ser campeón, hoy hay que ganar”, resuena en las tribunas, a escasos minutos de que los equipos salten al campo de juego. De un lado, el conjunto de Diego Martínez que necesita un triunfo para no depender de nadie, clasificarse a cuartos de final y conocer a su siguiente rival. Del otro, un Tomba ya en la siguiente fase (en la que se medirá con Vélez), pero con titulares.

En la entrada en calor, los centrales de Boca Cristian Lema y Marcos Rojo advierten con su atuendo cómo van a jugar el partido: a cara de perro. Durante los ejercicios precompetitivos son los únicos que desafían a la fresca noche porteña en remera, pese a que el resto de sus compañeros luce buzo o piloto para la lluvia. Edinson Cavani, como viene siendo costumbre, es el más vitoreado cuando las voces del estadio lo mencionan en la formación. En segundo lugar quedaron -a la par- los tres juveniles del mediocampo: Equi Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón. Contrasta, por la prosecución del recital de nombres y algunos silbidos dispersos, el resistido Pol Fernández.

En medio del recibimiento con el clásico “Boca, mi buen amigo” y el despliegue de telones diversos en todos los sectores de las gradas, se retira el tenista Federico Delbonis, que fue invitado por el departamento de Relaciones Públicas para presenciar el match y ser reconocido en el campo de juego en la previa. En la tribuna, más precisamente en una cabina oficial, otra figura extrafutbolística: el cantante Emiliano Brancciari, confeso fanático boquense y vocalista de la banda uruguaya No te va a Gustar, que dará un recital en cancha de Vélez en menos de 24 horas pero no quiso perderse la decisiva cita. Ojo, en la transmisión de El Canal de Boca, se cuidó la garganta y trató de no forzar las cuerdas vocales para estar al 100% esta noche en el José Amalfitani, cita que se postergó el sábado y domingo pasado por la lluvia que azotó a la Capital Federal.

El cantante de No te va a gustar estuvo presente en la Bombonera a pesar de que hoy brindará un show en Vélez

1′ PT: Medina gana un córner y enciende al público, que alienta en su totalidad.

5′ PT: Boca hilvana una buena jugada colectiva que se inicia con Cavani y Merentiel en salida y termina con una intervención del 10, que no puede definir y mete la mano. Cerca.

10′ PT: Gol de Racing. Boca no encuentra profundidad y, tras un par de pérdidas, se oyen algunos murmullos.

18′ PT: Tiro libre de Conechny que se va a cualquier parte. Racing convierte su segundo gol y complica la situación de Boca. Muchos hinchas empiezan a revisar los teléfonos celulares, actualizar aplicaciones y sacar cuentas.

22′ PT: Insultos generalizados al árbitro Rey Hilfer por detener un lateral rápido con el que Boca podía generar peligro. El juez hace las señas de que el VAR revisaba una jugada, pero en realidad nada había pasado.

25′ PT: Gol de Lanús. Enseguida Medina tira una rabona y levanta al público, que empuja. Sin embargo, el equipo no halla su mejor versión y está lejos del arco rival.

26′ PT: Sarachi tira un centro muy pasado y se gana el repudio de la platea, que también le reclama a Pol Fernández por un mal pase y se lamenta cuando Medina finaliza mal esa misma jugada.

30′ PT: Expulsión de Cristian Medina. La Bombonera se silencia incódomdamente. Un silencio de aceptación a la decisión de Rey Hilfer. El joven xeneize se retira y junta sus palmas en señal de perdón. La gente lo despide con aplausos. Enseguida, la hinchada reacciona: “Dale Boca, dale Bo”.

33′ PT: “Vamos Xeneize, que tenemos que ganar, que esta hinchada, no te deja de alentar”.

39′ PT: Gol de Cavani. Explosión. Advíncula le mete un pase milimétrico y el delantero despliega toda su jerarquía con un zurdazo exquisito. La Bombonera se viene abajo. El Xeneize pone un pie en cuartos de final.

45′ PT: El referí es otra vez abucheado porque Altamirano le tira un pelotazo a un jugador de Boca que está en el piso. Rey Hilfer decido no amonestarlo pese a que todo Boca se le va encima.

46′ PT: “Uhhh”, genera un cabezazo tremendo de Cavani bien desviado por Petroli. Rey Hilfer termina el primer tiempo cuando Boca disponía de otro córner y nuevamente lo insultan todos.

ET: Son varios los hinchas que divisan a Nicolás Valentini, entre otros jugadores que no participaron del encuentro como el suspendido Lautaro Blanco, en la zona de palcos del sector de la platea media. Algunos le recriminan con gestos y gritos el hecho de que todavía no renueve su contrato. Otros le acercan camisetas para que el rubio defensor firme. El zaguero central que es seguido desde Europa y parece estar lejos de un acuerdo con el Consejo de Fútbol por la extensión de su vínculo les señala con el dedo índice el campo de juego a varios de los fanáticos que están dados vuelta en señal de “el partido está allá”. Este no será el último capítulo de la novela.

1′ ST: Arrancó el segundo tiempo y La 12 no afloja. “Para salir primero, hay que poner más huevo, huevo...”.

6′ ST: Amonestación a Marcos Rojo y queja generalizada contra el árbitro por su decisión.

9′ ST: Zenón, en la primera intervención buena que tiene, genera el lamento de los hinchas con un buen remate de media distancia. El talentoso zurdo comienza a encenderse.

14′ ST: Godoy Cruz envía la pelota afuera con un cambio de frente y la platea de Boca hace una transición rápida entre abucheo para el rival y ovación para Advíncula cuando se acerca a sacar el lateral. El peruano sigue siendo uno de los mimados.

22′ ST: Boca plancha el partido. Cavani genera una infracción cerca del sector de platea y recibe una atronadora ovación. Muchos se ponen de pie para reconocerlo.

24′ ST: Elías Pereyra envía un centro venenoso y Chiquito Romero protagoniza una salida en falso que casi deriva en el empate de Godoy Cruz. A muchos casi se les paraliza el corazón.

28′ ST: Boca está en modo aguante. Pol Fernández hace rebotar la pelota en un rival, gana un saque de arco y recibe aplausos de todas las tribunas. El equipo de Martínez se aferra a la ventaja mínima.

30′ ST: Atajada clave de Chiquito Romero, que le ahoga el grito de gol a Martín Pino.

33′ ST: Cavani es reemplazado por Nicolás Figal y los hinchas hacen refriendan su nacionalidad. “¡U-ru-guayo, u-ru-guayo!”, gritan.

36′ ST: Pol Fernández es sustituido por Jabes Saralegui y recibe muchos más aplausos que silbidos (esta vez, alguno que otro perdido). El chico pisa el campo de juego y es vitoreado por el público.

39′ ST: Advíncula se pierde el segundo de zurda y se toma la cabeza, al igual que muchos fanáticos.

41′ ST: Un cabezazo débil de Barrea que muere en las manos de Chiquito Romero hace que muchos comiencen a pedirle la hora a Rey Hilfer.

42′ ST: Marcos Rojo ensaya un cierre providencial que se festeja como un gol en la Bombonera. Además, consigue una falta a favor con la que consume algunos segundos.

44′ ST: Boca pide un penal a Merentiel que no existe y al instante Godoy Cruz pide otro de Rojo, quie tampoco. Sigue el juego.

45′ ST: Tiro de Juan Bautista Cejas a cualquier parte. Los hinchas ya se abrazan a la victoria y, como Defensa y Justicia le sigue ganando a Newell’s, saben que habrá Superclásico.

El Xeneize avanzó a cuartos de final y se enfrentará a River Plate

48′ ST: Momento de preinfartos masivos. Esta vez Cejas le da bien y estrella el balón en el travesaño cuando Chiquito Romero estaba vencido. La gente grita porque está por terminar.

50′ ST: Estallido final. Los hinchas de Boca deliran con la clasificación y empiezan a palpitar desde ese momento el Superclásico del domingo contra River por los cuartos de final de la Copa de la Liga. “Gallina esperanos un poquito más, ya nos vamos a encontrar...”.

Luego del match, Daniel Osvaldo se entrevistó con Edinson Cavani y también se saludó con Chiquito Romero y Marcos Rojo. La ex figura de Boca Juniors volvió a estar presente en la Bombonera para alentar al equipo de Diego Martínez, tal como había hecho en varias oportunidades a lo largo de este año.