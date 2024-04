Conmoción en el mundo del fisicoculturismo por la muerte del Monstruo Marco Luis: “Hacía lo que amaba”

Marco Luis perdió la vida en Alemania

La comunidad del culturismo está de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Marco Luis, conocido como el Monstruo, a la edad de 46 años en Alemania. Marco, un fisicoculturista portugués muy querido y reconocido, contaba con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, donde compartía su pasión por el fitness y su camino hacia la superación personal.

La noticia fue confirmada por su esposa a través de una publicación en Facebook, donde expresó su agradecimiento por el apoyo recibido: “Sí, puedo confirmar que Marco murió en Colonia, Alemania. Estaba en su ‘paraíso’ haciendo lo que amaba”. Además, pidió comprensión y respeto en este difícil momento, destacando la humildad y el buen corazón de Marco: “Puede que tuviera su propia forma de pensar y actuar, pero era una persona humilde y nunca lastimó a nadie”.

Aunque aún no se ha revelado la causa exacta de su muerte, la comunidad del culturismo lamenta la pérdida de Marco César Aguiar Luis, quien dejó una marca indeleble en el mundo del fitness. Originario de la isla volcánica de Terceira en las Azores, el luso había ganado renombre en las redes sociales, acumulando cerca de 25 mil seguidores en Instagram y compartiendo su historia de superación en su canal de YouTube en donde tiene poco más de 3 mil suscriptores.

Si bien el hecho se desencadenó el domingo, recién se conoció la noticia durante las últimas horas. Según se pudo reconstruir por sus redes sociales, se encontraba en Alemania para participar de un evento de la especialidad denominado FIBO que plantea como objetivo que la “industria del fitness” demuestre “cuando innovadora es a la hora de cumplir con su responsabilidad por una sociedad saludable”, donde hubo más de 1000 expositores y casi 130 mil visitantes de 114 países distintos.

Bajo el título “Una historia de superación de desafíos en la vida y motivación, desde ser discapacitado hasta convertirse en un ganador”, Marco inspiró a miles con su dedicación y determinación. El culturismo era su vida y pasión, y a través de sus redes sociales, se autodenominaba El culturista más destrozado de todos los tiempos.

El fisicoculturista comenzó a entrenar su cuerpo en 2005

En una emotiva biografía en línea, Marco compartió detalles sobre su infancia y su camino hacia el culturismo: “Nací con problemas físicos que me imposibilitaban hacer deporte... Pero me di cuenta de que mi pasión era el desarrollo muscular”. Con la ayuda de su padre, en 2005, comenzó a entrenar en casa y eventualmente se convirtió en un competidor exitoso en el mundo del culturismo. “Nunca he entrenado en gimnasios comerciales. Fui natural hasta los 32 porque no sabía ni lo que era la química y no fue hasta los 40, en 2018, que competí por primera vez y gané”, continuó.

Luis Branco, bombero de Azores, recordó a Marco como un ícono del culturismo y expresó sus condolencias a la familia del Monstruo: “Marco siempre será un ícono del culturismo. Él es el Monstruo y siempre será recordado por los amantes del deporte que tanto le apasionaba”.

Entre los cientos de comentarios que acumuló su última publicación en Instagram, Flavio Gouveia dejó un emotivo mensaje: “He perdido a un gran amigo. No soy de muchas palabras, no quería creerlo cuando escuché la noticia. Desde el primer día que entré a tu casa en tu gimnasio siempre nos llevamos bien, enseguida surgió una gran amistad”.

La mujer del fisicoculturista explicó que la familia deberá esperar para recibir el cuerpo y que el proceso “podría durar unos días”. Posteriormente lo trasladarán a la isla Terceira, en las Azores. “Les ruego sinceramente que entiendan que esta etapa está siendo muy difícil para mi hermana. Aún más cuando sucedieron cosas en un país extranjero”, expresó la cuñada del atleta por intermedio de un mensaje que se difundió en su Facebook oficial.

