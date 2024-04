Rafael Nadal volvió a jugar en polvo de ladrillo tras 681 días y firmó una victoria contundente en el ATP de Barcelona

El español Rafael Nadal volvió al circuito en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, torneo que ganó en doce ocasiones, con la sensación de pisar por última vez uno de los territorios que más alegrías le dio. En el debut, el manacorí se impuso al italiano Flavio Cobolli por 6-2 y 6-3 en la primera ronda del certamen y se enfrentará en la próxima instancia con el australiano Álex De Miñaur.

“Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento”, manifestó en una sala de prensa abarrotada de periodistas después de completar su último entrenamiento en el RCT Barcelona-1899, en lo que fue su atención previa al estreno.

Durante el primer set se vio a un Nadal que fue subiendo el nivel de menos a más empujado por el público, que lo ovacionó en todo momento. El español se quedó con la primera manga tras superar a su rival por 6-2 en 43 minutos de partido. Para el segundo pudo quebrar rápidamente y mantener la ventaja con su saque, por lo que en poco tiempo ya se imponía por 2-0. Pese a que el italiano consiguió tres games para sumar al marcador, el experimentado tenista se mostró sólido y liquidó el encuentro en una hora y 25 minutos tras cerrar la segunda manga en 6-3. En su vuelta, el balear no pasó grandes sobresaltos y demostró un buen nivel de cara a lo que resta de la competencia.

“Ha sido una semana de entrenamientos muy positiva. He estado entrenándome aquí con jugadores que tienen un gran nivel y me he sentido bien. Me siento listo para competir”, había destacado Nadal, que hacía tres meses y medio (102 días) que no disputaba un partido oficial, desde que perdió en tercera ronda del ATP 250 de Brisbane ante el británico Jordan Thompson (6-7; 7-6 y 6-3). Al finalizar aquel partido, sufrió una micro rotura muscular que le impidió participar después en el Abierto de Australia.

Toni Nadal, tío y ex entrenador del tenista, dejó en claro que estos serían los últimos cartuchos del mítico jugador: “Rafael cumplirá 38 años (el 3 de junio) y le es cada vez más difícil responder bien. No será un partido fácil para él. No sé cómo está físicamente, pero en los entrenamientos le he visto muy bien”.

“Ojalá (el Conde Godó) no fuese su último torneo. Pero con 38 años es consciente de que a medida que pasan los años es más difícil de que responda bien”, dijo Toni Nadal sobre las declaraciones de Rafael anunciando que afrontará el Conde de Godó, que ha ganado en doce ocasiones, como si fuera su “último año”, en el torneo barcelonés.

Hay que tener en cuenta que Rafa llevaba 681 días sin jugar sobre tierra batida, la superficie preferida en su carrera. La última vez en arcilla fue en junio del 2022, cuando venció a Casper Ruud en la final de Roland Garros y alzó ese trofeo por 14ª vez en su trayectoria. Y si se toma el ATP 500 de Barcelona como parámetro, Nadal llevaba tres años sin aparecer por su casa recordando que en 2021 le había ganado el título al griego Stéfanos Tsitsipás y ganó este trofeo por 12ª ocasión.

En relación a la próxima edición de su Grand Slam favorito, de encontrarse en condiciones, Nadal podrá optar a su décima quinta corona tras haber sido incluido en la pre-lista de participantes, publicada este martes, gracias a su ránking protegido. Así, el balear, que se ha desplomado en el conteo de ATP tras estar un año compitiendo poco y nada a causa de las lesiones, podría decir presente en el territorio donde es rey absoluto.

Nadal no jugaba en polvo de ladrillo desde hacía dos años (Foto: Pau Barrena / AFP)

La 71ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que se disputa en el RCT Barcelona-1899 hasta el 21 de abril, tuvo al mito local, pero finalmente no podrá contar con el también español Carlos Alcaraz, ganador de las dos última ediciones, quien afirmó que no tuvo buenas sensaciones en los entrenamientos previos y optó por darse de baja del Godó, al persistir las molestias en el brazo derecho que le impidieron jugar en Montecarlo.

En lo que respecta a los argentinos dentro del torneo, el Peque Diego Schwartzman cayó por 6-1 y 6-2 ante Dusan Lajovic, mientras que Facundo Díaz Acosta logró acceder a la siguiente ronda tras superar a Borna Coric (6-2 y 7-5) y Sebastián Báez perdió con el italiano Arnaldi (5-7, 7-6 y 6-2). Tomás Etcheverry continúan disputando su partido frente a Hardt. Marco Trungelliti, por su parte, disputará la segunda ronda mañana ante el chileno Nicolás Jarry tras haber arribado al main draw desde la qualy.