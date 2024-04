Néstor Grindetti se refirió al futuro de Carlos Tevez en Independiente tras la eliminación de la Copa de la Liga

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, respaldó a Carlos Tevez (Foto Baires)

Independiente se mantiene en vilo para saber qué decisión tomará Carlos Tevez tras la dolorosa eliminación en la Copa de la Liga a raíz del empate 2-2 contra Talleres en el Estadio Libertadores de América luego de ir dos goles arriba y tener un jugador más ante la expulsión de un rival. El Apache mantiene su silencio, pero el presidente del club de Avellaneda salió a respaldarlo públicamente.

Cuando le consultaron a Néstor Grindetti si Tevez se iba a quedar afirmó “aspiro a que sí” y aclaró: “Tengo un gran aprecio por Tevez, las cosas no salieron, es así, es evidente, pero me gusta pensar mucho desde el punto de vista estratégico, desde el largo plazo y creo que acá tenemos un proyecto en Independiente que realmente es muy importante”.

En la entrevista que brindó con el canal La Nación+, la máximo autoridad del Rojo analizó: “Si uno ve la cantidad de puntos que, con la conducción de Tevez, Independiente sacó en los dos campeonatos desde que está, realmente estamos en los tres primeros lugares. Yo soy partidario de que Tevez nos siga acompañando, esperemos que él tome esa decisión. Igual, obviamente, estamos analizando la situación. Vamos a tener reunión de Comisión Directiva para ver cómo piensa el resto de los dirigentes”.

“Anoche hablé con Tevez, obviamente estábamos todos golpeados. Un partido como el que fue, y como se fue dando el resultado, nos pegó a todos, a él también, a todo el cuerpo técnico y a los muchachos. Hoy volví a hablar con él, entrenó al equipo, me dijo que iba a seguir entrenando toda la semana al equipo”, aclaró.

El entrenador de 40 años, que desembarcó en el club en agosto del año pasado, decidió suspender la conferencia de prensa post partido ante la T y en el entrenamiento del martes por la mañana estuvo al mando del plantel aunque no dio mayores precisiones sobre su futuro.

Tevez llegó a Independiente en un momento de incertidumbre, cuando Ricardo Zielinski dejó el cargo y el equipo pensaba más en pelear por la permanencia que por clasificaciones. Tomó el mando cuando pocos querían hacerlo, recompuso el pulso, pero sufrió una serie de malos resultados a lo largo de su proceso que lo pusieron en una mala situación a pesar que sus estadísticas indican 13 triunfos, 10 empates y 6 derrotas en la entidad.

Detrás de esas cifras hay contextos. El primer gran tropiezo fue en la eliminación de la Copa Argentina del 2023 ante Estudiantes de La Plata con el recordado penal fallado por Matías Giménez Rojas. Aunque el primer baño de realidad llegó con el 0-3 ante River Plate y una dolorosa caída en Córdoba ante Talleres que también marcó la eliminación de la Copa de la Liga, pero del año pasado. Este 2024 tuvo también algunos hechos que dieron vuelta la balanza de la opinión del hincha: una derrota en el clásico ante Racing, el inesperado partido perdido frente a Deportivo Riestra y el empate sobre la hora contra Atlético Tucumán semanas atrás. El detonante llegó con lo sucedido vs. Talleres en Avellaneda.

Néstor Grindetti se convirtió en presidente del Rojo tras la renuncia de Fabián Doman (Crédito: Ariel Torres)

Grindetti afirmó que lo notó bien a pesar del resultado: “Independiente está equilibrado económicamente, estamos ampliando, haciendo el predio nuevo, un montón de cosas, pero la pelota no entra. El fútbol es así. Yo trato de pensar con más frialdad, con templanza, porque soy dirigente y tengo la responsabilidad que esto no se desorganice. Cuando uno piensa como hincha, lógico que se calienta, soy tribunero antes de ser presidente. Pero me parece que el nombre Independiente, el prestigio y el proyecto que trae Tevez desde hace un tiempo, amerita que le pongamos una ficha para el próximo campeonato, que siendo un torneo largo no me cabe duda que vamos a estar en los primeros puestos”.

El mandatario, al mismo tiempo, se refirió al incómodo suceso que vivió cuando se retiraba del estadio con un fanático que lo increpó: “Cuando yo salí, la verdad que un chico que estaba exaltado, digamos, pero nada grave y nada multitudinario. Solamente una persona que estaba un poco sacada”.