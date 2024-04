La lupa sobre el discutido penal con el que Instituto abrió el marcador ante River

* La falta de Villagra sobre Suárez y la buena ejecución del ex Boca Damián Puebla para abrir el score

Instante después de haberse salvado con un tiro en el travesaño de Damián Puebla y de un remate desviado en el rebote, a los 23 minutos del primer tiempo, River Plate falló en la salida y terminó cometiendo un discutido penal que le otorgó a Instituto la apertura del marcador en Córdoba, por la fecha 14 de la Copa de la Liga. En un duelo intenso y con chances de gol en ambos arcos (aunque la visita contó con algunas oportunidades más), fue el dueño de casa el que golpeó primero tras la buena ejecución del citado Puebla desde los 12 pasos. Aunque la acción no estuvo exenta de controversia.

Paulo Díaz intentó limpiar desde el fondo con un toque hacia Rodrigo Villagra, quien estaba presionado, por lo que perdió el balón. Cuando Facundo Suárez ya había ganado la posición, el mediocampista ex Rosario Central y Talleres se llevó puesto al atacante. El árbitro Silvio Trucco sancionó penal sin dudarlo, aunque en medio de las protestas generalizadas de la visita, se llevó el dedo hacia el auricular para indicar que estaba aguardando la confirmación del VAR antes de continuar con la secuencia.

¿Cuál era la duda? La infracción no ofreció discusión, pero sí la posición del punta ex Almagro y Gimnasia de Jujuy, si estaba dentro de la zona pena o fuera de la misma. La tecnología permitió observar que una porción del botín izquierdo pisaba la línea del área. Milimétrico. Por eso, José Carreras, a cargo del equipo en el complejo de la AFA en Ezeiza -junto a Pablo González-, consideró que Trucco había acertado y le dio el OK al juez para que Puebla se hiciera cargo del disparo, que resultó ajustado a una punta, a pesar de que Franco Armani se arrojó bien y estuvo cerca de atajarlo.

No obstante, los orientados por Martín Demichelis pudieron irse con el empate antes de la finalización de la primera etapa en la casa de la Gloria. Por ejemplo, con el tiro en la boca del arco de Facundo Colidio (en posición de N° 9, reemplazando al lesionado Miguel Borja, con una sobrecarga muscular), que se marchó por encima del travesaño. O el mano a mano del Diablito Echeverri (el más movedizo del equipo), que le sacaron casi en la línea.

Tras el error, Paulo Díaz fue reemplazado en el entretiempo (ntró en su lugar el juveni Daniel Zabala), aparentemente con problemas físicos. ¿Habrán incidido en la jugada en cuestión? En el complemento, los goles de Facundo Colidio le dieron tranquilidad al Millonario y corrieron de plano la acción de la polémica.