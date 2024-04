7 frases de Demichelis tras el triunfo de River: del mensaje que le bajó al plantel por la definición al nuevo cruce con un periodista

River Plate cumplió con su objetivo: ganó en Córdoba ante Instituto y avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga como líder de la Zona A. No fue un encuentro fácil ante un conjunto que ya estaba eliminado, debido a que comenzó en desventaja por el gol de penal de Damián Puebla a los 26 minutos del primer tiempo. Para colmo, Independiente vencía a Talleres y Vélez Sarsfield hacía lo propio en Mendoza ante Independiente Rivadavia, provocando una sorpresiva eliminación del conjunto millonario.

Sin embargo, el cuadro que comanda Martín Demichelis se recuperó en el complemento, lo terminó dando vuelta con tres goles de Facundo Colidio y se llevó un triunfo más que convincente, que lo vuelve a colocar como un serio candidato a llevarse el título. “Ganamos el primer partido de visitante en la Copa, que no es fácil. Dimos vuelta un partido dificilísimo ante un equipo súper replegado como Rosario Central. Volvimos a darlo vuelta hoy y veníamos de hacer un gran partido con Nacional. Instituto no tuvo partido en la semana y nosotros hicimos un enorme esfuerzo físico. Lo fuimos a buscar y pese a que necesitábamos mínimo un empate, no nos conformamos con eso y dimos vuelta el partido en una cancha donde históricamente fue difícil para River. Hoy no fue la excepción”, destacó el entrenador.

Acerca de todo lo que traía esta definición de la Zona A de la Copa de la Liga, Demichelis aclaró: “En la la charla técnica en el hotel pedí por favor a todos que en el entretiempo no sepan ningún resultado de los otros partidos porque dependíamos de nosotros. A pesar de la adversidad que se presentó, la cabeza tenía que estar puesta acá. Hicimos lo que teníamos que hacer, terminamos primeros que es un orgullo más. No te da ventaja terminar primeros y el año pasado Central clasificó cuarto en la última fecha y se consagró campeón. Igual, es un orgullo personal”.

Sobre si tiene un equipo favorito, aseguró: “No hay equipos a elegir en la otra zona, no hay ventaja no hay privilegios. El año pasado de los cuatro cuartos de final, tres terminaron por penales y nosotros hicimos el gol sobre la hora. Las semis también fueron por penales. El fútbol argentino está muy equiparado y competitivo y en este formato cualquier que toque de la otra zona va a ser difícil”.

Uno de los futbolistas que destacó fue Lanzini, quien ingresó en el complemento y cumplió. “Manu tuvo la desgracia en el partido de pretemporada de haberse lesionado el isquiotibial y le llevó un tiempo, fue una lesión importante. Me gustó mucho como entró le otro día y cómo se está entrenando. Manu estando bien rompe líneas para adelante, nos puso jugar hacia adelante que nos faltaba eso en el primer tiempo. El grupo se entrena muy bien y eso me da la posibilidad de contar con Zabala, un chico que jugó muy bien en Huracán en una circunstancia muy difícil. Me alegro mucho por él”.

Por supuesto, Martín Demichelis destacó la labor de Facundo Colidio, autor de los tres goles, al margen de que aseguró que son optimistas de que Miguel Borja, con una sobrecarga que le impidió viajar, pueda jugar el fin de semana. “Colidio puede hacer varias posiciones, media punta, atrás de un delantero, como doble delantero. Con Rosario Central jugamos con Solari y Colidio, con Echeverri por detrás. Cuando tenés jugadores completos y se mueven por diferentes posiciones, mejor va a ser. Llegaron los goles, estaba errático las últimas semanas y ahora los goles le darán paz a los delanteros. Ojalá que agarre confianza”.

El DT volvió a ser consultado sobre Daniel Zabala, el marcador central de 21 años que ingresó en el complemento en lugar de Paulo Díaz, lesionado. “Dani es uno de los tantos chicos que vimos en los 12 meses el año pasado. Hizo una buena pretemporada en Reserva, lo subimos este año, tuvo amistosos muy buenos e hizo un gran partido en Huracán. La zaga central tiene una gran regularidad, le tocó esperar y fue a Reserva para no perder el ritmo que traía. Es un chico que tiene agresividad, mucha participación duelo y pierna, es rápido, no teme entrar en el duelo. Esas características no se compran, las tenés o no. Hay que enseñarle cosas de la posición, que lo tendrá con el paso del tiempo. Me alegro que hoy haya entrado un chico de la cantera, lamentablemente no pudieron hacerlo Ruberto ni Mastantuono, pero hoy entró él e hizo un partido importante”.

Demichelis y el cruce con un periodista tras el triunfo de River ante Instituto

Sobre el final de la conferencia de prensa, Martín Demichelis tuvo otro cruce con un periodista que le consultó qué le dijo a los jugadores tras el error defensivo que derivó en el penal, y en la apertura del marcador por parte de Instituto. “Lo que le dije a los jugadores va a quedar ahí. Vos me hiciste la otra vez una pregunta bastante mala y mal intencionada. No te voy a contestar lo que le dije a los jugadores. A veces hay un poquito de mala intención en querer dejar en evidencia, yo no quiero dejarte a vos así. S te pregunto algunas cosas nos vas a saber responderlas y vas a quedar mal con tus compañeros vos”.