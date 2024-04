La batalla campal que sacudió al fútbol de Uruguay: qué delitos podrían afrontar los nueve jugadores implicados

Batalla campal entre Defensor Sporting y River Plate de Uruguay

La fecha 8 del torneo Apertura del campeonato de fútbol en Uruguay tuvo un partido que fue noticia por el hecho de violencia que protagonizaron los planteles de Defensor Sporting y River Plate de Montevideo. Tras la victoria del combinado local por 2-1, lo que comenzó con un cruce entre un par de futbolistas terminó con nueve expulsados entre ambos conjuntos.

Christian Almeida, Santiago Corbo, Ramiro Cristobal, Matías Alfonso, Valentín Amoroso, Juan Cruz de Los Santos y Jonathan Barboza fueron los futbolistas sancionados por el lado del equipo visitante, mientras que Sebastián Guerrero y Fernando Elizari fueron informados en el conjunto local.

Después de los incidentes, se avanzó en la investigación del hecho violento que empañó el final del encuentro que se disputó en el estadio Luis Franzini de Montevideo. Según pudo saber Ovación, la sección deportiva del diario El País de Uruguay, tras el hecho intervino la Unidad de Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior en un primer momento y luego le dio lugar a la Fiscalía a cargo de Sabrina Flores.

La fiscal de turno actuó de oficio para investigar lo que sucedió en la cancha del equipo de Punta Carretas y los delitos por los cuales podrían ser acusados los implicados en el hecho serían por “riña y de lesiones personales”, según el medio local.

Hay que recordar que la actitud violenta de los jugadores comenzó en el campo de juego y se extendió en la zona de los vestuarios del recinto de Defensor Sporting. Por citar un caso, el jugador Guerrero, del equipo local, le tiró una patada voladora a Alfonso. Una de las situaciones que provocó el enojo que se convirtió en una batalla campal tras el final del juego fue cuando Almeida, del Darsenero, arremetió fuerte contra el arquero del Viola, Kevin Dawson.

Nueve jugadores fueron expulsados en el duelo por la fecha 8 del torneo Apertura del fútbol uruguayo

La Fiscalía analizará lo sucedido y pedirá los documentos necesarios para avanzar en la causa, por ejemplo las cámaras de la transmisión del partido. El diario Ovación no descartó que Flores cite a declarar a los involucrados en la pelea. Además, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) será la encargada de anunciar las sanciones a las instituciones y los futbolistas implicados en el hecho violento.

Hay que recordar que esta es la comisión que actuó por los proyectiles que impactaron en los líneas Julián Pérez y Federico Piccardo durante el partido entre Racing de Uruguay y Peñarol de Montevideo, y el caso de los proyectiles lanzados durante el clásico entre el Carbonero y Nacional que se disputó en el estadio Campeón del Siglo.

Uno de los jugadores que fue parte de la pelea habló tras lo sucedido. “En el momento no me doy cuenta, después vi la imagen, como toda jugada nos puteamos un poco y quedó todo bien. Después vi la jugada, hablé con Dawson por teléfono y me dijo: ‘Tranquilo, Keke, son jugadas de partido’”, explicó Almeida sobre la jugada en la que golpeó a Dawson.

Y agregó: “Me parece raro que siete jugadores de River Plate estén sancionados y solo dos de Defensor Sporting; no sé qué vieron los jueces. Siempre nos perjudican a nosotros; es raro porque no es el primer partido, pero esperaremos la sanción y cómo vamos a seguir”.

“Que los niños vean eso es bochornoso y lamentable, no puede pasar”, analizó el arquero de los locales, que no fue sancionado por el árbitro del encuentro en su informe.

Al mismo tiempo, Sebastián Guerrero utilizó sus redes sociales con el fin de disculparse por lo ocurrido. “A la opinión pública: quiero expresar mis sinceras disculpas por los hechos acontecidos ayer (domingo) luego de finalizado el partido. Ese tipo de acciones no me caracterizan ni a mí ni a mis compañeros y no son parte del ejemplo que quiero dar como protagonista de un espectáculo deportivo”.