Por qué es un “inútil” en la intimidad y cómo le gustaría ser recordado después de su muerte: las confesiones de Jurgen Klopp

Klopp habló de su futuro fuera de las canchas

Jurgen Klopp está entrando en la recta final de su cargo como entrenador del Liverpool. Una historia de amor que comenzó en 2015 y que fue creciendo a lo largo del tiempo a través de victorias épicas y títulos nacionales e internacionales, entre los que se destaca la Champions League que consiguió en 2019.

Restan sólo seis partidos para que se despida de la Premier League, y queda por ver cómo continúa el camino de los Reds en sus respectivas copas, sin embargo, en diálogo con Sky Sports, ya comenzó a hablar sobre qué le deparará su futuro después de anunciar en enero su salida del mundo futbolístico.

El técnico alemán no tiene dudas sobre la decisión que tomó y afirmó que es “100%” correcta. Si bien no sabe con que se encontrará una vez fuera de las canchas, “hay algunas cosas que Ulla (su esposa) me dijo: tengo que aprender a cocinar y tomar unas clases de baile”, reveló.

“Probablemente debería aprender a cocinar para al menos poder preparar algo de desayuno o lo que sea”, consideró el ex entrenador del Borussia Dortmund, y agregó: “Esta será la primera vez en mi vida que no tengo una idea real de lo que haré y eso es exactamente lo que quiero”.

Aprender gastronomía, sin embargo, será una tarea sumamente complicada para Klopp, que a lo largo de su vida siempre se mantuvo alejado de las cocinas. “No sé cocinar nada. Agua caliente para el té, ¿Eso cuenta?”, bromeó.

“Durante el COVID hice huevos revueltos, pero después olvidé como hacerlos de nuevo. Crecí con dos hermanas, ¡la única razón por la que sabía dónde estaba la cocina era porque el olor venía de allí! Soy bastante inútil en mi vida personal”, reconoció.

El DT alemán le pondrá fin a ocho temporadas al frente del equipo de Anfield

“Nunca me consideré un gran entrenador. Nunca, jamás en mi vida”, analizó el DT alemán durante la entrevista con la cadena británica. “Me sorprende hasta el día de hoy que la gente me vea así, eso es 100% cierto pero acepto que la gente me vea así”, amplió en su explicación.

Acto seguido, profundizó en la fantástica relación que generó con los hinchas del conjunto rojo. “Lo importante es que la gente del Liverpool esté contenta con lo que hicimos, eso es lo único importante. No necesito la comparación con Arsene Wenger ni nada parecido. No significa nada para mí. En mi lápida, no quiero que diga ‘aquí está uno de los gerentes más exitosos del planeta’ siga a un metro de profundidad. No, no para mí. Quiero ser recordado como alguien que ayudó a las personas en la vida”.

Fiel amante del rock internacional, el estratega aseguró que si pudiera elegir un artista o una banda para tocar juntos sería “los Beatles al 100%. Es Liverpool. Podrían elegir ellos fácilmente la canción porque las amo a todas”.

En cambio, si tuviera que escoger una banda que esté activa en la actualidad sería Die Toten Hosen, una grupo de punk rock formada en Düsseldorf (Alemania) y en actividad desde 1982. “El cantante Campino es un buen amigo mío y el mayor seguidor del Liverpool en el planeta. Cantan en alemán para que nadie los entienda, pero está bien”, ironizó.

En cuanto a la actualidad futbolística del conjunto Red, Klopp se lamentó por la derrota frente al Atalanta por el duelo de ida de los cuartos de final de la Europa League: ”Este partido fue definitivamente un punto bajo desde el punto de vista del rendimiento (...) En la vida y en los deportes puedes tener contratiempos, lo importante es la reacción”.

En cuanto a su andar en la Premier League, en la que se encuentra peleando el liderato con el Manchester City y el Arsenal cabeza a cabeza, reconoció que hay nervios pero que, “hablamos y les recordamos a los chicos las cosas en las que somos realmente buenos porque somos realmente buenos. Esa es la razón por la que estamos donde estamos, sólo tenemos que demostrarlo todos los días y esa es la situación actual”.

Cabe destacar que el Liverpool cayó en su último partido por 1-0 contra el Crystal Palace. Una derrota que golpea de lleno al ánimo del equipo en un momento clave de la liga. Cuando quedan cinco jornadas, los Reds (con 71 puntos) deberán esperar el resultado del Arsenal (71) frente al Aston Villa, mientras el Manchester City quedó en la cima de las posiciones tras su goleada al Luton por 5-1 y suma 73 uniades en la Premier League.