La respuesta de Messi en inglés a la estrella de la NFL Patrick Mahomes en el triunfo del Inter Miami ante Kansas que se hizo viral

Messi saludó a Mahomes antes de jugar el partido

En la previa del encuentro entre Sporting Kansas City y el Inter Miami, el mundo del deporte presenció un encuentro memorable en el Arrowhead Stadium, cuando Patrick Mahomes, el legendario jugador de los Kansas City Chiefs, y tres veces campeón de la NFL, se encontró con la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi.

A pesar de la importancia del partido, ambos astros del deporte tuvieron un momento para saludarse antes de que los equipos salieran al campo de juego para calentar. Cuando Mahomes vio a Messi en el túnel de los vestuarios, el capitán argentino se acercó y, para sorpresa de muchos, intercambiaron algunas palabras en inglés. “¿Cómo estás?”, preguntó Mahomes, expresando su alegría por conocer al legendario futbolista. Messi respondió cortésmente: “Nice to meet you” (“Encantado de conocerte”).

Unas palabras que se volvieron virales y no pasaron desapercbidas para los fanáticos en las redes sociales. “El GOAT habla como quiere”, aseguró un usuario al ver el video. “¡Maravilloso!”, exclamó otro, mientras que un tercero consideró: “Habló muy bajo pero pude escucharlo... Se niega a que la gente normal lo escuche hablar inglés jajaja”.

Mahomes, quien además de ser una figura destacada en el fútbol americano es accionista tanto del Sporting Kansas City de la MLS como del Kansas City Current de la NWSL, asistió al partido acompañado de su esposa Brittany Mahomes. Su presencia no pasó desapercibida, ya que el estadio, usualmente hogar de los Chiefs de la NFL, acogió un récord de asistencia de 72,610 espectadores para un partido de fútbol, estableciendo así un hito histórico en la Major League Soccer: el tercer partido con más asistencia de espectadores de toda la historia de la por detrás de LA Galaxy vs LAFC (82.110 en 2023) y Charlotte vs LA Galaxy (74.479 en 2022).

Además de ser el escenario del emocionante encuentro entre dos figuras icónicas del deporte, el Arrowhead Stadium también se encuentra entre los recintos seleccionados para albergar la Copa Mundial de 2026, confirmando su estatus como un lugar histórico para el fútbol tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto al desarrollo del partido, Messi continuó demostrando su brillantez en la cancha. Con una anotación espectacular y una asistencia a Diego Gómez, el delantero argentino destacó una vez más como uno de los principales jugadores de la Major League Soccer. Con cinco goles y cinco asistencias en apenas cinco partidos de la temporada regular, Messi lidera la tabla de contribuciones en la liga, junto con Cristian Arango, estableciendo así su dominio en el fútbol estadounidense.

Estas impresionantes cifras sitúan a La Pulga en un grupo selecto de jugadores que han logrado tal hazaña en la MLS, incluyendo nombres legendarios como Thierry Henry con 11 (7 goles y 4 asistencias en 2012), Landon Donovan 10 (8 goles y 2 asistencias en 2008) y Raúl Díaz Arce 10 (7 goles y 3 asistencias), quienes fueron finalistas al premio MVP en sus respectivas temporadas.



Cabe destacar que este triunfo rompió la preocupante racha del Inter Miami, que llevaba cinco partidos seguidos sin ganar entre todas las competiciones (tres derrotas y dos empates). Además recuperó el ánimo tras la eliminación esta semana en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf a manos del Monterrey.