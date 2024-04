La crítica de Diego Martínez al arbitraje por la expulsión a Lautaro Blanco en la derrota de Boca ante Estudiantes

Boca Juniors se llevó una sorpresiva derrota ante Estudiantes en La Plata que lo sacó de los puestos de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. A pocos minutos del final, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, brindó una conferencia de prensa en la cual profundizó sobre la caída, que lo obliga a vencer a Godoy Cruz este martes en la Bombonera para avanzar a la Fase Final del campeonato.

Con un ánimo apesadumbrado, Martínez lamentó el resultado adverso: “Duele muchísimo, era un partido de detalles. Estudiantes salió a tratar de emparejar la mitad de la cancha. El equipo tuvo control, le faltó más profundidad. La sensación era que lográbamos montarnos en campo rival. Nos faltó poder concretar el control que tuvimos en los primeros 32 minutos”.

“El segundo tiempo fue similar. Estudiantes tuvo una situación, dos córners. Son detalles, nos duele mucho porque venimos a buscar los tres puntos. Queríamos jugar la última fecha ya clasificados, pero depende de nosotros, tenemos un partido en casa y buscaremos ganarlo para avanzar”, analizó. Y agregó: “Estudiantes aprovechó la que tuvo”.

Más adelante, el orientador explicó los ingresos de Lucas Janson y Darío Benedetto para ir a buscar el empate sobre el final y se refirió a la ausencia que tendrán para enfrentar al Tomba como local porque Lautaro Blanco se fue expulsado en el tiempo adicionado del complemento: “Tenemos una baja importante de cara al final, como lo es Lautaro, por la regularidad, por lo que nos da tanto en ataque como en defensa. Todavía no tengo decidido ni pensé quién será su reemplazante”.

* Las declaraciones de Diego Martínez

En este sentido, fue consultado sobre si Frank Fabra estaba descartado, luego de que el DT había manifestado la intención de usarlo en el mediocampo: “No, dije que lo de Frank era una posibilidad a la hora de la competencia, pero puede jugar de lateral como lo hizo siempre”.

A continuación, evitó hacer hincapié en el trabajo de Fernando Echenique, aunque se mostró en desacuerdo por la segunda amarilla mostrada a Blanco por una falta a Pablo Piatti: “Del arbitraje no voy a hablar. Esa jugada no me pareció para amonestación, pero son situaciones de juego. A veces, ciertas decisiones pueden terminar perjudicándote, pero siempre creo que el árbitro es un ser humano, que puede cometer errores como puedo cometer yo. Si no fue una buena noche para nosotros, lo tomo como una cosa del juego, nada más”.

De regreso al plano futbolístico, Martínez expresó que el marcador final no tuvo relación al trámite general: “Si tengo que decir qué hubiera sido más justo, hubiese sido un empate. Casi que no nos sacábamos diferencia. Da bronca porque, si bien depende de nosotros, podríamos haber sellado la clasificación”. “El rival también juega, Estudiantes es un gran equipo, trabaja bien los partidos. Era un partido de detalles, de duelos en la mitad de la cancha”, concluyó.

Boca Juniors volverá a jugar este martes desde las 19:30 (hora argentina) ante Godoy Cruz, que ya clasificó a la siguiente fase. Necesita obtener los tres puntos con el apoyo de su público para asegurarse su lugar en las instancias finales del torneo local.

* La expulsión de Lautaro Blanco por segunda tarjeta amarilla

Los 8 partidos que definirán a los clasificados para los cuartos de final de la Copa de la Liga:

LUNES 15 DE ABRIL :

20.00 Argentinos-Barracas Central

20.00 Independiente-Talleres

20.00 Independiente Rivadavia-Vélez

20.00 Instituto-River

MARTES 16 DE ABRIL :

19.30 Boca-Godoy Cruz

19.30 Lanús-Estudiantes

19.30 Defensa y Justicia-Newell’s

19.30 Belgrano-Racing