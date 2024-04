El descargo del Profe Córdoba tras el audio viral contra Estudiantes: “La gente de Gimnasia me respeta”

El descargo del Profe Córdoba tras la viralización de su audio contra Estudiantes

Las declaraciones de Daniel Profe Córdoba provocaron mucha repercusión en el universo platense porque el ex entrenador de Estudiantes entre 1995 y 1997 insultó a dos leyendas del Pincha como Carlos Salvador Bilardo y Miguel Ángel Russo y se postuló para asumir las riendas de Gimnasia en un audio que se viralizó en las últimas horas: “Si hay un equipo que odio es Estudiantes de La Plata”.

El revuelo generado por sus palabras generó que salga a hablar el protagonista en charla con Radio La Red y no dio marcha atrás en sus definiciones: “Primero, saco los insultos porque nunca están bien y tampoco fue para que se viralice, pero ratifico absolutamente todo lo que dije. Segundo, me da bronca cuando leo ‘el Profe se postula’. No, no es la primera vez que la gente de Gimnasia me postula. Me quiere, me respeta, porque yo nunca hablé mal de Gimnasia en el tiempo que estuve en Estudiantes. Lo dije hace mucho que iría a Gimnasia”.

Más adelante, Córdoba explicó que la grabación pertenecía al ámbito privado: “Hablé con un hincha de Gimnasia y, en un intercambio de audios, le digo todo esto que salió, no para que salga. Él creyó que lo oportuno era que salga a la luz. No le reprocho nada porque no lo hizo de mala leche, lo hizo de apasionado hincha de Gimnasia. Quizás esté bien que lo haya sacado. Una vez que salió a la luz, solo me arrepiento de los insultos, pero pienso todo lo demás. Solo el que estuvo al lado mío en Estudiantes sabe lo que sufrí”.

Además, fue consultado sobre si, en verdad, odiaba al Pincha: “No tengo ningún problema con la gente de Estudiantes, ni de Gimnasia. Voy a la cancha de Gimnasia y me siento más cómodo que en la cancha de Estudiantes, donde me siento mirado, estudiado. En la cancha de Gimnasia, me siento uno más”.

“Después de pasado el tiempo, que te enterés de determinadas cosas terribles hasta que me traten directivos del club como un negro de mierda... ¿Uno qué tiene que decir? Para mí, Estudiantes no existe más. Puede ganar, perder o empatar. Para mí, no existe más. Gimnasia me dio muchas cosas, Estudiantes me quito muchas cosas, dentro de las que me sacó fue la alegría”, manifestó el Profe.

El ex DT del Pincha arremetió contra su ex club y manifestó su deseo de ser el nuevo técnico del Lobo

A continuación, declaró: “La gente de Estudiantes no sabe, sobre todo los más jóvenes, todo lo que tuve que soportar para poder llevar adelante todo lo que hicimos en Estudiantes en plena quiebra. Puse guita de mi bolsillo para poder concentrar... La mitad de mi premio iba para ellos”.

“A Gimnasia le debo mucho y le tengo que devolver mucho. Porque me ayudó a formarme, descubrió mi vocación. Sobretodo, porque conozco al club. Hoy, mi vida pasa por otro lado y si tiene que pasar por Gimnasia porque la gente quiere y si el deseo de la gente coincide con el de la dirigencia, bienvenido sea”, contó Daniel Córdoba, quien aclaró que no tuvo contactos con los dirigentes del Lobo: “No me llamaron de Gimnasia, es el deseo de algunos hinchas, que son unos cuantos”.

El audio en cuestión tiene duros calificativos para Bilardo, campeón del Mundial 1986 con la Argentina, y Russo, ganador de la Copa Libertadores como DT con Boca en 2007: “Si hay un equipo que odio es Estudiantes de La Plata. Pero no, que el Profe Córdoba es de Estudiantes... Esto ni a Estudiantes lo pude hacer porque tenía a todos los hijos de p... de los bilardistas en contra y ese hijo de mil p... de Bilardo en contra y al hijo de mil p... de Russo. Por eso lo odio a Estudiantes. Desagradecido, soberbio...”.

“Después que lo volvieron a traer a (Miguel) Russo, dije: ‘A partir de ahora no quiero volver nunca más a Estudiantes. ¿Cómo? Traes a uno que te robó para hacer negocios’. Si hay un equipo que odio es a Estudiantes de La Plata. Los odio con todo mi corazón y es una de las grandes motivaciones que tengo para dirigir a Gimnasia, además del amor que le tengo...”, cerró.

Gimnasia ocupa el octavo puesto de la Zona A de la Copa de la Liga, con 16 puntos (5 triunfos, 1 empate y 7 derrotas), y en la última fecha recibirá en La Plata a Banfield para culminar su participación en el certamen.