La teoría del “Efecto Mariposa” del Patón Guzmán que se hizo viral: cómo la Libertadores que ganó River en 2015 llevó a Argentina a ganar el Mundial

El Patón Guzmán cuenta la historia del "Efecto Mariposa" entre River y Qatar 2022

“Esto podría haber cambiado la historia”. Así fue el preámbulo de Nahuel Guzmán para relatar una realidad paralela a la que hoy vivimos. Al estilo Efecto Mariposa, aquella película que se estrenó en 2004 y tuvo a Ashton Kutcher como protagonista, el Patón propuso con su relato alterar un pequeño detalle del pasado para que la actualidad sea otra. De esa forma conectó la final de la Copa Libertadores que disputaron River y Tigres de México en 2015 en el estadio Monumental con la que enfrentó a Argentina y Francia en Qatar 2022.

El arquero que estuvo presente en aquella derrota del conjunto de Monterrey en Núñez comenzó: “Tiene que ver un poco con un efecto mariposa, yo le puse un título al cuento, se llama ‘La otra historia’. La tapa del libro sería la foto de la patada de (Lucas) Alario a Guido (Pizarro) a los 8, 9, 11 minutos, no sé. Porque después Alario también me pisa a mí en el córner y es el que hace el gol. Pensaba en este cuento que es ‘La otra historia’, desde nuestra mirada”.

Esta realidad alterada fue contada por el Patón en el programa Miro de atrás que lo tiene como conductor. “Alario es el que hace el gol, pero si él hubiese salido expulsado, empieza una historia nueva. Me imagino a Tigres campeón de la Copa Libertadores, siendo una referencia a nivel no solo nacional sino internacional y mundial, habiendo ganado en el Monumental. Me imagino lo que hubiese venido después... No me lo imagino de verdad, sino en una historia paralela, con un River siendo todo lo contrario a lo que fue a partir de ese momento”, planteó el arquero rosarino de 38 años.

La formación de Tigres de Monterrey para la final de Libertadores 2015 que perdió con River en el Monumental

Y se centró en el destino del club millonario: “River venía de ganar la Sudamericana, gana la Libertadores y empieza el proceso Gallardo, que es uno de los más ganadores en toda la historia de River. Un proceso de éxitos continuos. Y pensaba que si Alario era expulsado, River perdía la final, Gallardo era echado de River, se tiene que ir a trabajar a un minimarket, River no obtiene la repercusión a nivel nacional, los jugadores no se quieren ir a probar a River, la cantera de River no recibe chicos de otros clubes porque nadie quiere ir a un equipo que perdió una final de Copa Libertadores por primera vez en la historia contra un equipo mexicano, entonces no aparecen los Enzo Fernández, los Julián Álvarez y los Montiel en River”.

Luego de todo el planteo, Guzmán enlazó el triunfo de Tigres que no fue con el desenlace del Mundial de Qatar 2022: “¿Por qué digo que esta historia nos representa mucho a nosotros como argentinos? Porque Montiel termina siendo el factor más importante, uno de los jugadores más trascendentes en la historia de nuestro fútbol, definiendo un penal en un Mundial”.

Y concluyó: “Es el jugador del que nosotros gritamos un gol que nos permite como argentinos salir campeón de la Copa del Mundo. Entonces, a lo mejor metiéndome en esta otra historia, digo ‘bueno, tuvimos que sacrificar esa Copa Libertadores para que River saque un Montiel y ese Montiel nos permita festejar un campeonato del mundo’”.