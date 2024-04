La Garra no pudo con Países Bajos y perdió en su debut del Preolímpico rumbo a París 2024

No fue el comienzo deseado. Si bien se trató de un duro compromiso ante una potencia del Viejo Continente, el seleccionado argentino femenino de handball empezó su camino en el torneo Preolímpico con el pie izquierdo. En un duelo disputado en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, La Garra le dio inicio a la ilusión de llegar por segunda vez a un Juego Olímpico. El combinado albiceleste concretó treinta minutos de altísimo nivel ante el campeón del mundo (en 2019), llegando a estar en dos oportunidades cinco goles arriba, pero no lo pudo repetir en el complemento y terminó cayendo ante el conjunto europeo.

En el otro encuentro de la jornada, España dio un gran paso rumbo a la clasificación a París 2024 al superar a República Checa por 31 a 21. Justamente la selección local será el rival de Argentina el viernes a las 16 (hora de nuestro país) en su segundo compromiso del certamen, mientras que el domingo se medirá con las checas, a las 10:30 (todos los partidos de La Garra en el Preolímpico son televisados por Directv Sports).

Con Marisol Carratú como gran figura, sumando 15 atajadas y firmando un 35% de éxito en sus intervenciones, y Elke Karsten como goleadora con 6 tantos; la Albiceleste jugó uno de sus mejores primeros treinta minutos de los últimos años, teniendo en cuenta el rival. Es que el elenco de Dady Gallardo tuvo un gran dominio del juego y el tablero hasta los dos minutos finales de esa etapa inicial, en donde mermó su rendimiento para irse al descanso con una diferencia adversa de 3 tantos (16 a 19).

En el complemento el conjunto sudamericano intentó sostener el ritmo y parcialmente lo consiguió haciéndose fuerte en defensa para mantenerse dos abajo hasta los diez minutos iniciales; pero no lo pudo sostener en ataque y terminó cayendo ante las neerlandesas que como había sido en el último enfrentamiento entre ambos en el Mundial 2023 hizo mucho daño de contraataque. “Pudimos demostrar lo que estamos trabajando, creo que se vio el esfuerzo de cada una de nosotras para dejar en claro que podemos competir. Países Bajos está en un nivel estratosférico, porque corren y no se dejan vencer, aún así pudimos hacerle un poco de frente, creo que en un momento dudaron de lo que podía pasar. Hoy nadie nos puede decir que no dejamos todo dentro de la cancha, nos quedamos con eso, ahora quedan dos finales que esperamos estar a la altura como hoy o mejor”, sostuvo Marisol Carratú luego de la derrota que concluyó 34 a 22.

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Elke Karsten, Manuela Pizzo y Giuliana Gavilán.

Argentina (22:34 vs. Países Bajos): Elke Karsten (6), Manuela Pizzo (4), Micaela Casasola (3), Malena Cavo (2), Rocío Campigli (2), Rosario Urban (2), Ayelén García (1), Carolina Bono (1), Sofia Rivadeneira (1), Martina Romero, Giuliana Gavilán, Delfina Ojea, Lucia Dalle Crode, Macarena Gandulfo, Marisol Carratú y Ayelén Rosalez.

Próximo partido: Argentina vs. España – 2° fecha Preolímpico | Viernes 12 de abril, 16 horas (Directv Sports).